Как заставить цветок „Женское счастье“ красиво цвести

Требования, при которых растение будет цвести, заключаются в следующем:

Создаем благоприятные условия

1. Спатифиллум высаживают в оптимального размера горшок. При посадке в слишком объемный контейнер он будет длительное время наращивать корневую систему в ущерб цветению, в слишком маленьком ему будет недоставать питательных веществ.

2. Подкормка должна быть с упором на калий и фосфор.

Избыток азотистых удобрений приведет только к наращиванию зеленой массы.

3. Спатифиллум любит содержание на хорошо освещенных подоконниках (с притенением от ярких лучей солнца). Как недостаток, так и избыток освещения угнетают закладку цветочных почек.

4. Почва должна быть рыхлой, легкой, немного кислой. В противном случае растение не только не будет цвести, но и может погибнуть из-за загнивания корней.

5. Полив производится после того, как просохнет верхний слой субстрата.

Пересыхание и переувлажнение одинаково губительны для спатифиллума.

6. Вокруг растения воздух должен быть влажным. Для этого куст и пространство около него опрыскивают теплой водой из пульверизатора.

7. Вредоносные насекомые, облюбовавшие растение, также могут препятствовать его красивому цветению.

Поэтому спатифиллум регулярно осматривается, при наличии вредителей, опрыскивается инсектицидными препаратами.

8. Куст необходимо беречь от сквозняков, в том числе от холодного воздуха кондиционера. Если растение заболеет от переохлаждения, ни о каком цветении не будет речи.

Стрелки с отцветшими бутонами необходимо вовремя удалять. Это делается тогда, когда покрывальце начинает сохнуть. Процедура будет стимулировать образование новых соцветий.

Шоковая терапия для цветения

Иногда растению устраивают шоковую терапию. Для этого его помещают на 2-3 недели в прохладное помещение (t = 14-16°С), не поливая в этот период и не подкармливая.

Спустя указанное время, спатифиллум переносят в светлую, теплую комнату, обильно поливают отстоянной водой комнатной температуры.

Перечисленные правила ухода помогут женскому счастью образовать красивые бутоны. Только в комфортных условиях куст будет радовать свою хозяйку эффектным и долгим цветением.