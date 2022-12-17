Как самостоятельно вырастить мандарин из косточки(1)
Скоро новогодние праздники, а их своеобразный символ, кроме всего прочего, мандарины. Именно их мы так ждали в новогодних подарках еще каких-то 10 лет назад. И, чтобы праздник подольше не уходил, старались собрать косточки и вырастить их дома в полноценное деревце, пишет портал „Как просто“.
Вырастить мандарин из косточки дома действительно очень просто. Достаточно не выкидывать те косточки, которые встречаются в плодах. Соберите их (как минимум 5-7 штук, поскольку не все косточки прорастут) и начинайте!
Как прорастить косточку мандарина?
Чтобы косточки проклюнулись, заверните их в несколько слоев марли или тонкий слой ваты (подойдут, к примеру, обычные косметические ватные диски). По мере высыхания, смачивайте их отстоянной водой комнатной температуры.
Как только из косточки покажется росток, ее можно сажать в землю. Для выращивания мандарина дома подойдет практически любая земля, которая продается в цветочном магазине или отделе гипермаркета (разве что не стоит выбирать смесь на основе торфа).
Растет мандарин медленно, поэтому первые зеленые ростки стоит ожидать через 2-4 недели после посадки проклюнувшейся косточки.
Как ухаживать за мандарином дома?
Какой-то сложный уход за мандариновым деревцем не нужен. Достаточно поливать его отстоянной водой комнатной температуры по мере необходимости, однако поскольку мандарин южное растение, в тени он зачахнет. Поставьте растение на хорошо освещенный подоконник.
Если в вашей комнате воздух сухой, дополнительно опрыскивайте мандарин чистой водой. Альтернативой опрыскиванию может послужить комнатный фонтанчик или увлажнитель воздуха.
По мере роста дерева, пересаживайте его в горшок побольше (лучшее время - начало весны), стараясь максимально бережно отнестись к корням растения.
Для подкормки можно использовать органические и минеральные удобрения.