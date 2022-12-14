Скандинавский интерьер: 12 способов сделать наступающую зиму уютнее

Полюбите зиму

На улице холода и вы застряли дома неизвестно на сколько. Но что хуже — ваш дом похож на темную пещеру, а не на уютную гавань. Неудивительно, что весь день вы ходите понурыми.

Скандинавский стиль поможет вам решить эту проблему. Северным зимам не занимать суровости, мрачности и темноты. Но это не пугает скандинавов — более того, они раскрашивают свои комнаты в светлые тона, уютно обставляют их, заваривают кружечку ароматного чая или какао и наслаждаются непогожими деньками в полном покое и уюте.

Предлагаем вам несколько способов перехитрить холодное время года. Ведь кто лучше сможет об этом рассказать, если не сами скандинавы?

Пледы толстой вязки

Вручную сплетенные пледы и покрывала отняли у овечьих шкур (натуральных и искусственных) первенство по популярности и стали символом уюта во многих скандинавских домах.

Ручную вязку в буквальном смысле слова — используя руки вместо спиц — популярной сделала Анна Мариненко и превратила свое хобби в настоящий бизнес. Ее начавшийся с Etsy бренд называется Ohhio.

Довольные покупатели говорят, что эти вязаные изделия невероятно мягкие. И довольно дорогие. Большое покрывало размером 1,5х2 метра обойдется примерно в 900 долларов. Впрочем, вы можете связать такое и сами.

Больше комнатных растений

Комнатные растения с большими листьями — самый простой способ привнести в интерьер немного скандинавского стиля. Зеленые растения не только насыщают воздух кислородом, но и создают атмосферу живости и время до весны не кажется таким уж долгим.

Если вы боитесь, что растения у вас засохнут, то выбирайте стойкие и неприхотливые растения, например, суккуленты или фикусы.

Однако прежде чем озеленять дом, убедитесь, что растения безвредны для детей и домашних животных.

Круглый бумажный дзен