Скандинавский интерьер: 12 способов сделать наступающую зиму уютнее
Чем ближе Рождество, тем раньше темнеет и тем меньше мы видим солнце и вообще дневной свет. Кстати, это сильно влияет на наше самочувствие и настроение. Как пережить это темное время года? The Spruce охотно делится хитростями скандинавов, которые, несмотря на жизнь в северных широтах, сохраняют оптимизм и жизнелюбие, пишет Delfi Dom Sad.
Полюбите зиму
На улице холода и вы застряли дома неизвестно на сколько. Но что хуже — ваш дом похож на темную пещеру, а не на уютную гавань. Неудивительно, что весь день вы ходите понурыми.
Скандинавский стиль поможет вам решить эту проблему. Северным зимам не занимать суровости, мрачности и темноты. Но это не пугает скандинавов — более того, они раскрашивают свои комнаты в светлые тона, уютно обставляют их, заваривают кружечку ароматного чая или какао и наслаждаются непогожими деньками в полном покое и уюте.
Предлагаем вам несколько способов перехитрить холодное время года. Ведь кто лучше сможет об этом рассказать, если не сами скандинавы?
Пледы толстой вязки
Вручную сплетенные пледы и покрывала отняли у овечьих шкур (натуральных и искусственных) первенство по популярности и стали символом уюта во многих скандинавских домах.
Ручную вязку в буквальном смысле слова — используя руки вместо спиц — популярной сделала Анна Мариненко и превратила свое хобби в настоящий бизнес. Ее начавшийся с Etsy бренд называется Ohhio.
Довольные покупатели говорят, что эти вязаные изделия невероятно мягкие. И довольно дорогие. Большое покрывало размером 1,5х2 метра обойдется примерно в 900 долларов. Впрочем, вы можете связать такое и сами.
Больше комнатных растений
Комнатные растения с большими листьями — самый простой способ привнести в интерьер немного скандинавского стиля. Зеленые растения не только насыщают воздух кислородом, но и создают атмосферу живости и время до весны не кажется таким уж долгим.
Если вы боитесь, что растения у вас засохнут, то выбирайте стойкие и неприхотливые растения, например, суккуленты или фикусы.
Однако прежде чем озеленять дом, убедитесь, что растения безвредны для детей и домашних животных.
Круглый бумажный дзен
Забудьте о люстрах из хрусталя и тяжелых абажурах. Когда речь заходит о теплом и рассеянном освещении, круглым китайским светильникам нет равных. Светлая рисовая бумага деликатно рассеивает яркий свет от светодиодных лампочек и создает непринужденную и спокойную атмосферу. К тому же, такие бумажные шары стоят сущие копейки.
Спрячьте неприглядное
Трудно сделать комнату уютной, если какие-то не самые красивые элементы бросаются в глаза. Конечно, лучшим решением будет сделать небольшой косметический ремонт. Но если вы не можете себе этого позволить или, например, арендуете квартиру?
Тогда стоит подумать об аккуратных ширмах, драпировках, зеркалах или других способах замаскировать надоедливый предмет.
Полоски
На смену надоевшему зигзагообразному узору пришла простейшая геометрия — полоски! Бросьте на пол полосатый коврик — бесхитростный и уютный — и вы увидите, как преобразится помещение.
Голубые стены
Молочно-белые стены уже давно стали визитной карточкой скандинавского интерьера, поскольку они помогают отражать и преумножать те скудные крупицы света, которыми балуют скандинавов зимние дни. Но эффекта спокойной гавани можно добиться и с помощью серо-голубого оттенка Denim Drift. По мнению художников интерьеров, этот цвет превосходно вписывается в любой интерьер — от датского дизайна середины прошлого века то английского кантри.
Более того, голубой цвет способствует выработке в мозгу успокаивающих веществ. Добавьте несколько ярких акцентов и влияние цвета только усилится.
Монохром
Монохромный декор — прекрасный пример скандинавского стиля. Именно монохром делает подбор и сочетание мебели и декоративных аксессуаров проще, поскольку легко придерживаться одного цвета, но разных оттенков. А подчеркнуть монохром можно нежным контрастом других цветов — пыльно-розовым, светло-горчичным, мятным или акварельно-голубым.
Черный — это новый черный
Черный цвет стал очень популярным в Скандинавии и с переменным успехом борется за первенство с белым цветом. Но разве комната с черным цветом не будет скучной и угнетающей? Нет, если в ней есть контраст. Представьте матовые белые стены и черный глянец, в котором отражаются поверхности и формы.
Чтобы не переборщить с шахматной палитрой, добавьте теплых штрихов — деревянные стулья или несколько раскидистых зеленых растений.
Живой огонь
Даже если вы живет в панельной многоквартирном доме и у вас нет камина, вы все равно можете насладиться живым огнем. Зажгите свечи и окунитесь в расслабляющую атмосферу. А если свечи ароматические, то еще и наполненную приятными запахами. Главное — убедитесь, что свечи находятся в безопасных и недоступных для детей и животных местах, а также не оставляйте огонь без присмотра.
Никакой глажки
Выглаженные простыни, миллион маленьких подушек, идеально расправленное покрывало… Неудивительно, что люди не любят заправлять постели. Берите пример со скандинавов — не стоит корпеть над глажкой постельного белья, аккуратно заправлять и расправлять покрывало или раскладывать подушки. Не относитесь к этому серьезно и ваша постель будет выглядеть живой и уютной, а не картинкой госпитальной койки.
Сделайте пространство уникальным
Как минимальными средствами сделать комнату непохожей на другие? Развесить любимые фотографии, картины и постеры. Необязательно все их вешать в рамки — купите несколько рулончиков художественного скотча (washi tape) с рисунком и приклейте им уголки фотографий или постеров прямо к стене. Washi tape — отличный способ украсить стену без скучных рамок: миллионы расцветок и узоров придадут вашей галерее живость и уникальность.
Уютная кухня
Как вы начинаете ваш день? С чашки ароматного кофе и сытного завтрака? Согласитесь, каким бы хорошим ни был ваш кофе, если кухня выглядит унылой и холодной, взбодриться и настроиться на хорошее настроение будет нелегко. Добавьте мягких подушек, свежих цветов, несколько предметов из дерева, чтобы сделать интерьер теплее, и вы заметите разницу.
Подводим итоги
Итак, чтобы сделать из комнаты скандинавский рай, нужно не так уж много:
В выборе мебели придерживайтесь легких, светлых и неперегруженных декором форм. Отдайте предпочтение мебели на ножках — пространство под ней делает помещение воздушным и не утяжеляет его.
Добавьте в интерьер предметы из натурального дерева — например, кофейный столик.
Используйте монохром с разными оттенками белого и серого.
Разбавьте монохром акцентами нежных пастельных цветов, например, пудрово-розового.
Не забудьте о текстиле: пушистые подушки, пледы толстой вязки делают комнату уютной и теплой.
Роскошная зелень: комнатные растения с пышной листвой добавит жизни в ваш интерьер и поможет вам легче дышать во всех смыслах.