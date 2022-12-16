ФОТО | Три совета от дизайнера IKEA, как создать атмосферу праздника в офисе

Внешний вид рабочих мест отражает характер компании, поэтому при выборе новогодних украшений стоит привлечь всех работников. „Один из вариантов — обсудить вместе с коллегами и решить, какие эмоции компания хочет передать в праздничный сезон. Все работники должны участвовать в творческом процессе и планировании, а также в оформлении. Это дает сотрудникам возможность ненадолго отвлечься от повседневной рутины и сделать что-то вместе — это делает конечный результат еще более ценным,“- говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

При совместном декорировании один человек должен принимать решения, какие цвета и стили будут у рождественских украшений, чтобы обеспечить стильный конечный результат. Один из главных советов дизайнера интерьера — группировать украшения.“ Не просто ставьте свечу, гномов или цветы на стол, сгруппируйте их вместе на подносе или внутри рождественского венка. Также создать новогоднее настроение можно с помощью декоративных подушек, пледа или искусственного меха, разложенных на диване. Рекомендуется выбрать несколько конкретных частей комнаты для украшения, чтобы обеспечить более эффектный вид и сочетание украшений, а не украшать понемногу везде,“- говорит дизайнер.

Приемная клиентов

Зона приема клиентов создает первое впечатление о компании, поставщиков, потенциальных партнеров и новых сотрудников. В праздничные дни сделать эту зону уютнее можно простыми хитростями, но важно учитывать, чтобы украшения не мешали ни клиентам, ни сотрудникам.