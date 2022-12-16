ФОТО | Три совета от дизайнера IKEA, как создать атмосферу праздника в офисе
Украшение офисных помещений к Рождеству становится все более популярным. Помещение, оформленное со вкусом внутри и снаружи, приносит радость сотрудникам и способствует привлечению новых клиентов. Дизайнер интерьеров делится советами, как создать праздничное настроение с помощью новогодних украшений на рабочем месте.
Внешний вид рабочих мест отражает характер компании, поэтому при выборе новогодних украшений стоит привлечь всех работников. „Один из вариантов — обсудить вместе с коллегами и решить, какие эмоции компания хочет передать в праздничный сезон. Все работники должны участвовать в творческом процессе и планировании, а также в оформлении. Это дает сотрудникам возможность ненадолго отвлечься от повседневной рутины и сделать что-то вместе — это делает конечный результат еще более ценным,“- говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
При совместном декорировании один человек должен принимать решения, какие цвета и стили будут у рождественских украшений, чтобы обеспечить стильный конечный результат. Один из главных советов дизайнера интерьера — группировать украшения.“ Не просто ставьте свечу, гномов или цветы на стол, сгруппируйте их вместе на подносе или внутри рождественского венка. Также создать новогоднее настроение можно с помощью декоративных подушек, пледа или искусственного меха, разложенных на диване. Рекомендуется выбрать несколько конкретных частей комнаты для украшения, чтобы обеспечить более эффектный вид и сочетание украшений, а не украшать понемногу везде,“- говорит дизайнер.
Приемная клиентов
Зона приема клиентов создает первое впечатление о компании, поставщиков, потенциальных партнеров и новых сотрудников. В праздничные дни сделать эту зону уютнее можно простыми хитростями, но важно учитывать, чтобы украшения не мешали ни клиентам, ни сотрудникам.
„Надежный вариант – украсить окна светлыми украшениями, которые несут тепло и свет в холодные и темные времена. Новогоднее настроение также можно создать с помощью светодиодных свечей, маленьких елок и других небольших украшений, размещенных на подоконнике или свисающих с потолка. Если в офисе оборудуют фотоуголок, его нужно очень богато украсить. Если позволяет площадь, туда можно поставить несколько елок, которые создадут настроение сказочного леса, и ковер, который добавит уюта. Не забудьте кресла и праздничные огни,“- советует Кастро.
Украсьте здание как внутри, так и снаружи
По словам дизайнера интерьеров, магазины и кафе часто делают акцент на оформлении интерьера, но пренебрегают внешним видом здания. Украшать стоит как внутри, так и снаружи, ведь яркие новогодние украшения создают уют, а также привлекают новых клиентов со стороны.
„Тепло и уют можно создать как на улице, так и в помещении с помощью новогодних огней. Используя экономичные светодиодные светильники или другие световые решения со светодиодными лампами вместо ламп накаливания, вам также не придется беспокоиться о повышенном потреблении электроэнергии. Например, культовые абажуры STRÅLA в форме звезды со светодиодными лампочками — очень экологичный и экономичный выбор. Стандартная светодиодная лампа на 250 люмен, работающая круглосуточно, потребляет всего 1,31 кВтч в месяц, а это означает, что вы потратите всего двадцать евроцентов, в зависимости от цен поставщика услуг,“- сказал дизайнер.
При оформлении помещения главное, чтобы украшения соответствовали существующему дизайну интерьера, а также фирменным цветам компании. При этом декорации выглядят естественно и соответствуют фирменному стилю, а также интерьеру офиса.
„Прежде чем выбирать украшения, посмотрите на комнаты и используемые в них цвета. Например, если стены комнаты сделаны из кирпича, дерева или металла, цветовая палитра должна быть простой и использоваться традиционные рождественские цвета, такие как красный, зеленый и белый,“- сказал Кастро. Он также предлагает добавить в комнату различные праздничные украшения для стола, такие как светодиодные свечи или гирлянды на батарейках, скатерти или коврики, рождественские тарелки или другие рождественские украшения.