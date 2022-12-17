Жители Эстонии переезжают за границу: по каким причинам они это делают?

„МК-Эстония“ решила выяснить, почему же жители Эстонии подумывают о переезде и какие мотивы ими движут? И за чем они едут в другие страны?

История 1: за любовью

Петр (39) – отец-одиночка. Его бывшая жена и мать его троих детей ушла к другому. Там, по его словам, она спилась, и теперь по факту мамы у детей нет.

„Она теперь зависимая от алкоголя женщина, ведущая асоциальный образ жизни“, – говорит он, тщательно подбирая слова.

Долгое время он искал женщину, способную заменить его детям мать. Но безуспешно.

„Многие, узнав, что у меня трое детей и я ращу их один, говорили: „Ой, нет-нет“ и прекращали общение, – рассказывает Петр. – То есть что-то легкое им подходит, а жить и заботиться о детях мужчины наши женщины, увы, не готовы. У многих еще и свои дети, и они замучены бытом и их воспитанием. Они не хотят навешивать на себя еще какие-то обязанности“.

И Петр на этом фоне даже как-то сник, начал пить. У детей начались проблемы в школе, у старшего ребенка возникли неприятности с полицией. К Петру домой стали ходить социальные работники, проверять, в каких условиях растут дети.

И мужчина уже думал, что так и проживет всю свою жизнь… А потом случилось чудо: он встретил ЕЁ!

„Мы познакомились случайно, в интернете, – говорит мужчина. – Слово за слово, разговорились, и я понял, что она – идеальный вариант. Правда, она живет далеко – в Германии. Мы съездили с детьми туда, познакомились. Мне она понравилась – милая русская женщина, своих детей нет и не будет по причинам здоровья. Детям вроде как она тоже понравилась. И мы решили съехаться и жить как семья. Сначала речь шла о том, что она переедет в Эстонию. Я на радостях даже ремонт в квартире сделал, мебель новую купил… Но потом она передумала и сказала, чтобы лучше мы переезжали в Германию. Что она поможет мне найти работу по профессии и устроить детей в школу“.

И вот уже почти год Петр учит немецкий и перевозит вещи. Двое детей уже с сентября учатся в Германии, третий ребенок еще с ним.