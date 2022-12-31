Люди рассказали о своих худших новогодних подарках. А сколько копилок и свечек у вас дома?

В этом году мне подарили несколько пижам, и они были идентичны той, которая была на мне, когда я распаковывал подарок. Еще раз спасибо, мама!

С 13 лет каждый год я получаю от тети коробку с карандашами. Мне 26 лет.

Мне подарили лампочку. И нет, она не была дополнением к основному подарку. Просто коробка с одной лампочкой внутри.

Сиденье для унитаза.

Зять подарил мне щетку для унитаза и держатель для нее.

Девушка моего друга преподнесла ему на Новый год скребок для языка. Мой друг всегда следит за гигиеной, и у него нет неприятного запаха изо рта, поэтому никто так и не смог понять скрытый смысл этого подарка.

Мне подарили дезодорант.

Один из моих начальников подарил мне небольшой вентилятор с двумя батарейками. Похоже, он верит в глобальное потепление.

Мне подарили шлепанцы на Новый год, а еще они были слишком маленького размера.

В прошлом году моя мама подарила мне кучу лекарств и крем для устранения растяжек. Я даже не знала, что у меня есть растяжки.

Тест на беременность. Очень смешно, мама.

Моя свекровь подарила мне книгу о воспитании детей. У нас с мужем две дочери, у которых никогда не было проблем с поведением. Остальные родственники и их дети получили от нее дорогие подарки. Я не смогла найти объяснение этому поступку.

Родственники подарили книгу о подготовке к беременности, хотя мы с мужем не пытаемся завести детей. Очевидно, все думают, что уже пора.