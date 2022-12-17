Ученые назвали 3 специи от давления и „плохого“ холестерина

Черный перец, имбирь и корица действительно снижают холестерин и давление. К такому выводу пришли исследователи кафедры питания человека, пакистанского сельскохозяйственного университета.

Имбирь

Испытуемым, которые страдают от повышенного артериального давления, предложили ввести в рацион корень имбиря. Ученые сделали вывод, что для снижения давления естественным путем достаточно употреблять ежедневно всего по 10 гр., продукта.

Корица

Реципиенты с сахарным диабетом принимали 6 гр., корицы каждый день в течении 40-ка дней. В результате их ежедневный индекс „плохого“ (ЛПНП) холестерина существенно снизился и показал устойчивый результат.

Черный перец

В специи содержится пиперин – ценное вещество, которое приостанавливает все воспалительные процессы в организме, говорят ученые. Дозы в исследовании не приводятся, но есть рекомендация ввести специю в ежедневный рацион. Исследователи напомнили, что при любых хронических заболеваниях, перед употреблением любого препарата или нового продукта питания, нужно консультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее британские ученые опубликовали в американском научном издании материал о пользе корицы для диабетиков. Они обнаружили, что ежедневное употребление 3-6 гр., специи снижает индекс сахара в крови.