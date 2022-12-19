Полезные советы
19.12.2022, 15:17

Что будет, если насыпать муку в раковину, и почему этот трюк пригодится всем домохозяйкам

 
ФОТО: Коллаж. Фото: Furnish Home

Чистая раковина — это одно, но блестящая раковина — это наслаждение иного плана! Furnish Home рассказывает о том, как качественно отполировать раковину из нержавеющей стали с использованием обычной муки.

Используйте муку для того, чтобы сделать блестящей раковину. Кстати, этот метод подойдет для использования на любой поверхности из нержавеющей стали.

Этапы полировки:

  • Освободите раковину от посуды и мусора;

  • Продезинфицируйте;

  • Используйте неабразивное моющее средство;

  • Вытрите раковину тканью или бумажным полотенцем;

  • Насыпьте около ¼ стакана муки в раковину и на ее поверхность кругами, пока не покроете полностью;

  • Вытрите лишнюю муку.

Наслаждайтесь блеском!

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии