19.12.2022, 15:17
Что будет, если насыпать муку в раковину, и почему этот трюк пригодится всем домохозяйкам
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Чистая раковина — это одно, но блестящая раковина — это наслаждение иного плана! Furnish Home рассказывает о том, как качественно отполировать раковину из нержавеющей стали с использованием обычной муки.
Используйте муку для того, чтобы сделать блестящей раковину. Кстати, этот метод подойдет для использования на любой поверхности из нержавеющей стали.
Этапы полировки:
Освободите раковину от посуды и мусора;
Продезинфицируйте;
Используйте неабразивное моющее средство;
Вытрите раковину тканью или бумажным полотенцем;
Насыпьте около ¼ стакана муки в раковину и на ее поверхность кругами, пока не покроете полностью;
Вытрите лишнюю муку.
Наслаждайтесь блеском!