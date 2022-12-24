Осторожно с огнем: наибольший ущерб вследствие пожара составил 260 000 евро
В течение 11 месяцев завершающегося года клиенты ERGO пострадали в результате 51 пожара, и общая сумма всего такого ущерба составила 904 697 евро. Сумма самого большого ущерба, выплаченного компанией в результате пожара, составила 260 000 евро. В прошлом году за этот же период ERGO выплатила возмещения по 70 пожарам на общую сумму 623 741 евро, и сумма самого большого ущерба была 134 627 евро. Если в 2021 году средняя сумма ущерба составляла 9 747 евро, то в этому году она была уже в два раза больше – 17 739 евро.
По словам старшего специалиста по рассмотрению ущерба ERGO Туули Кальберг, 2022 год начался с трагедии, когда в пожаре погиб один человек. „Мы помогли восстановить целый ряд домов, пожар в которых начался по самым разным причинам – от устройства для зарядки аккумулятора, загоревшегося в кастрюле масла и опрокинувшейся свечи, до каменки или короткого замыкания, – добавила Кальберг. – Благодаря хорошей работе пожарных, в этом году, за исключением забравшего одну жизнь январского пожара, от огня больше никто не погиб“.
В зимнее время прежде всего увеличивается количество пожаров, связанных со свечами. Несколько раз от пламени свечей загорались рождественские елки. „Одна елка загорелась так быстро, что находившийся в той же комнате человек не успел вовремя среагировать. Он попробовал потушить пожар с помощью одеяла, однако это не помогло – уже через несколько секунд комнату заполнил черный дым, и справиться с пожаром удалось уже только спасателям. В результате этого происшествия частично сгорел пол и потолок жилой комнаты, и во всей квартире было множество повреждений от дыма и пожарной воды. Всего было уничтожено и повреждено домашнего имущества на сумму 22 000 евро.
Самыми сложными являются пожары в многоквартирных жилых домах, где в результате одного пожара в сложную ситуацию может попасть множество семей. „Пожар и пожарная вода могут сделать дом совершенно непригодным для проживания – в худшем случае здание может остаться без крыши, отапливать его будет невозможно, и в нем не будет ни воды, ни электричества. В таком случае сначала приходится восстановить общую часть дома, и только после этого черед дойдет до восстановления непосредственно квартиры, – подчеркнула Кальберг. – Облегчить ситуацию может помочь предусмотренное в договоре страхования возмещение расхода на временное жилье, то есть на съемную квартиру, однако каждому пострадавшему все равно хочется как можно быстрее вернуться в собственный дом“.
Очень важным является и наличие страхования ответственности, помогающее клиентам оплатить требования, которые могут быть им представлены другими пострадавшими. „Если в квартире опрокидывается свеча, рядом с которой расположено много легковоспламеняющегося материала, такого как шторы и газеты, то огонь распространится очень быстро, и пожар может охватить квартиру за считанные секунды. Кроме того, при пожаре в многоквартирном доме повреждения от дыма и сажи зачастую получает как подъезд, так и фасад здания, а пожарная вода стекает на находящиеся ниже этажи, – привела пример Кальберг. – В таком случае суммы по требованиям о возмещении ущерба обычно достигают тысяч евро, и при наличии страхования ответственности они возмещаются клиенту“.
Так как зима началась совсем недавно, Кальберг напоминает, что обращаться с электричеством и открытым огнем необходимо чрезвычайно осторожно, при необходимости помогая с этим и своим близким. „Давайте будем замечать каждого, кому требуется помощь – как своих близких, так и соседей. Помочь может даже простая замена батарейки в дымовом датчике“, – добавила она.