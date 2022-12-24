Осторожно с огнем: наибольший ущерб вследствие пожара составил 260 000 евро

В течение 11 месяцев завершающегося года клиенты ERGO пострадали в результате 51 пожара, и общая сумма всего такого ущерба составила 904 697 евро. Сумма самого большого ущерба, выплаченного компанией в результате пожара, составила 260 000 евро. В прошлом году за этот же период ERGO выплатила возмещения по 70 пожарам на общую сумму 623 741 евро, и сумма самого большого ущерба была 134 627 евро. Если в 2021 году средняя сумма ущерба составляла 9 747 евро, то в этому году она была уже в два раза больше – 17 739 евро.

По словам старшего специалиста по рассмотрению ущерба ERGO Туули Кальберг, 2022 год начался с трагедии, когда в пожаре погиб один человек. „Мы помогли восстановить целый ряд домов, пожар в которых начался по самым разным причинам – от устройства для зарядки аккумулятора, загоревшегося в кастрюле масла и опрокинувшейся свечи, до каменки или короткого замыкания, – добавила Кальберг. – Благодаря хорошей работе пожарных, в этом году, за исключением забравшего одну жизнь январского пожара, от огня больше никто не погиб“.

В зимнее время прежде всего увеличивается количество пожаров, связанных со свечами. Несколько раз от пламени свечей загорались рождественские елки. „Одна елка загорелась так быстро, что находившийся в той же комнате человек не успел вовремя среагировать. Он попробовал потушить пожар с помощью одеяла, однако это не помогло – уже через несколько секунд комнату заполнил черный дым, и справиться с пожаром удалось уже только спасателям. В результате этого происшествия частично сгорел пол и потолок жилой комнаты, и во всей квартире было множество повреждений от дыма и пожарной воды. Всего было уничтожено и повреждено домашнего имущества на сумму 22 000 евро.