Названы удивительные свойства оливкового масла, о которых вы не знали

К такому выводу пришли американские ученые во главе с доктором Мартой Гуаш-Ферре из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Специалисты наблюдали за состоянием здоровья более чем 60 тысяч женщин и почти 32 тысяч мужчин, у которых на момент начала исследования в 1990-м не было сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Отмечается, что основой для анализа стали результаты двух многофакторных перспективных исследований — Nurses’ Health Study и Health Professionals Follow-up Study — проводимых в США с середины 1970-х годов. Специалисты изучили анкеты за последние 28 лет, которые заполнялись каждые четыре года. Участники исследования записывали среднее количество потребляемых ими продуктов, в том числе определенные виды жиров и масел, которые ими использовались для приготовления блюд.

За 28 лет умерли 36 856 добровольцев. Но ученые пришли к выводу, что у тех, кто регулярно потреблял оливковое масло, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже по сравнению с теми, кто совсем не употреблял этот продукт. Риск смертности от рака у них был ниже на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, а от респираторных — на 18%.