Внимание! IKEA отзывает опасные стулья

Безопасность наших покупателей – приоритет IKEA. IKEA отзывает рабочий стул ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно (22 год производства, 21 – неделя производства) ввиду риска поломки звездообразной ножки стула.

IKEA призывает владельцев стула ODGER антрацитового цвета, с серийным номером до 2221 включительно, незамедлительно прекратить использование товара и вернуть его в любой магазин IKEA для полного возврата средств. Чек, подтверждающий покупку для возврата не нужен.

IKEA разрабатывает свои товары учитывая все возможные риски и программы тестирования, чтобы убедиться, что товар соответствует законам и стандартам рынков продаж.

Название и серийный номер товара можно найти под сиденьем, на материале кресла.

IKEA приносит извинения за любые доставленные неудобства.