Гори-гори ясно: 10 ошибок, которые вы совершаете, когда жжете свечи

Вы неправильно зажигаете свечу

Зажечь свечу кажется очень простым действием – что может пойти не так? Но, на самом деле, каждый раз перед тем, как зажечь свечу, ее фитиль нужно немного обрезать, примерно на 0,5 см. Тогда свеча не будет коптить, не запачкает все вокруг и будет ровно гореть.

Вы ставите свечу в неправильное место

Чтобы свеча долго горела ровным пламенем, необходимо правильно выбрать для нее место. Оно должно быть безопасным, чтобы поблизости не было легковоспламеняющихся предметов, и чтобы дети или домашние животные не могли опрокинуть свечку.

Не менее важно, чтобы свеча не находилась в ветровом коридоре, где движущийся воздух меняет направление пламени свечи. Подоконник также является неправильным местом для свечей, так как оконные рамы все равно пропускают воздух, даже если окно закрыто, и это влияет на горение.

Ваша свеча горит слишком мало времени

Лучше всего, если свечка горит несколько часов подряд (минимальное время – полчаса), иначе она не будет сгорать равномерно и вокруг фитиля свечки образуется дырка или туннель. Максимальное же время, на которое можно безопасно оставлять горящую свечку – три часа. За три часа стеклянный корпус, в котором находится свечка, достаточно нагреется, и, поскольку мы точно не знаем, сколько тепла выдержит стекло, стоит избегать его разбивания. Если вы любите жечь свечи недолго, выбирайте свечи меньшего диаметра. Когда вы зажигаете свечку в первый раз, дождитесь, чтобы воск стал жидким на всей поверхности свечки.

Вы слишком часто жжете одну и ту же свечу

Свече нужен отдых и одну свечу нельзя зажигать несколько раз в сутки. В противном случае при горении будет образовываться много копоти и дыма.

Вы жжете не те свечи и не в том месте

Для горения дома и на улице предусмотрены разные свечи. Уличные свечи зажигать в помещении настоятельно не рекомендуется, они горят слишком интенсивно и представляют опасность.