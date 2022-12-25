СОВЕТЫ | Как вырастить зимой огурцы на подоконнике

Огурец — однолетнее растение, корни которого в открытом грунте могут уходить до 1,2 метров в глубину. Однако основная корневая сеть расположена в верхнем слое почвы, не глубже 30 см, поэтому огурцы вполне можно выращивать в домашних условиях в горшках или ящике — летом на балконе, а зимой на подоконнике. Рассказываем, как это сделать.

Какой сорт подойдет для выращивания?

Для комнатного разведения нельзя покупать первый попавшийся пакетик семян в магазине, какой бы привлекательной ни была на нем картинка. Прежде всего нужно помнить, что у огурца могут быть мужские, женские и гермафродитные цветки. Более старые сорта дают много мужских цветков. Большинство современных гибридов имеют преимущественно женский тип цветения. Они, в свою очередь, бывают пчелоопыляемыми и партенокарпическими (им не требуется опыление для завязывания плодов). Для выращивания на подоконнике зимой нужны современные партенокарпические гибриды, от которых реально получить урожай домашних огурцов.

Еще один параметр, на который следует обратить внимание при выборе семян — сроки сбора урожая. Они бывают разными: у ультраранних сортов и гибридов первые плоды можно сорвать уже через 38-40 дней после прорастания, в то время как позднеспелые начнут давать урожай лишь через 60-70 дней. Конечно, в закрытом помещении лучше разводить раннеспелые огурцы.

Для посадки на подоконнике нужно выбирать компактные, неприхотливые сорта и гибриды, которые переносят сухой воздух в квартирах, устойчивы к недостаточному освещению и нормально развиваются под фитолампой. Эти компактные растения рано начинают давать урожай и спокойно растут в небольшом количестве грунта.

Какие температурные условия нужны для выращивания огурцов?

Если вы считаете, что огурцы не прихотливы, то это не так. На самом деле это достаточно требовательная культура. Ей нужно стабильное тепло и много света. Чтобы получить хороший результат, необходимо поддерживать следующие показатели: