СОВЕТЫ | Как вырастить зимой огурцы на подоконнике(1)
Огурцы на подоконнике — отличный способ восполнить нехватку витаминов зимой. Но чтобы получить урожай, недостаточно купить семена и посадить их в горшок. Elle Decoration рассказал, как добиться успехов в уходе за своим домашним огородом.
Огурец — однолетнее растение, корни которого в открытом грунте могут уходить до 1,2 метров в глубину. Однако основная корневая сеть расположена в верхнем слое почвы, не глубже 30 см, поэтому огурцы вполне можно выращивать в домашних условиях в горшках или ящике — летом на балконе, а зимой на подоконнике. Рассказываем, как это сделать.
Какой сорт подойдет для выращивания?
Для комнатного разведения нельзя покупать первый попавшийся пакетик семян в магазине, какой бы привлекательной ни была на нем картинка. Прежде всего нужно помнить, что у огурца могут быть мужские, женские и гермафродитные цветки. Более старые сорта дают много мужских цветков. Большинство современных гибридов имеют преимущественно женский тип цветения. Они, в свою очередь, бывают пчелоопыляемыми и партенокарпическими (им не требуется опыление для завязывания плодов). Для выращивания на подоконнике зимой нужны современные партенокарпические гибриды, от которых реально получить урожай домашних огурцов.
Еще один параметр, на который следует обратить внимание при выборе семян — сроки сбора урожая. Они бывают разными: у ультраранних сортов и гибридов первые плоды можно сорвать уже через 38-40 дней после прорастания, в то время как позднеспелые начнут давать урожай лишь через 60-70 дней. Конечно, в закрытом помещении лучше разводить раннеспелые огурцы.
Для посадки на подоконнике нужно выбирать компактные, неприхотливые сорта и гибриды, которые переносят сухой воздух в квартирах, устойчивы к недостаточному освещению и нормально развиваются под фитолампой. Эти компактные растения рано начинают давать урожай и спокойно растут в небольшом количестве грунта.
Какие температурные условия нужны для выращивания огурцов?
Если вы считаете, что огурцы не прихотливы, то это не так. На самом деле это достаточно требовательная культура. Ей нужно стабильное тепло и много света. Чтобы получить хороший результат, необходимо поддерживать следующие показатели:
+25°C во время прорастания семян;
+23…+25°C от прорастания до появления бутонов;
+20°C в период цветения.
ВАЖНО: огурец весьма резко реагирует на холод, его рост сразу замедляется. Если у растения уже появились цветки, то оно может их сбросить. Поэтому размещая огурец в горшке на подоконнике, нужно убедиться, что посадкам будет достаточно тепло, из щелей не будет сквозить. Для рассады не подходит окно, которое будет регулярно открываться для проветривания — огурцам это не понравится.
Какая требуется влажность?
Эта культура довольно чувствительна к состоянию воздуха в помещении. Оптимальный уровень влажности для выращивания огурцов в домашних условиях составляет 80%. Зимой, когда в каждом доме работают отопительные приборы, поддерживать такой показатель довольно непросто — требуется регулярное опрыскивание и увлежнение.
Во многом, здесь может помочь выбор правильного сорта — такого, который максимально устойчив к сухому воздуху. Кроме того, нужно следить, чтобы почва постоянно была влажной, но при этом не перезаливать растения, чтобы не подгнивали корни, не развивались болезни и в горшке не заводились мошки.
В условиях короткого зимнего дня без дополнительного освещения выращивать огурцы невозможно — этому растению требуется 14-16 световых часов в сутки. Поэтому без фитолампы достаточной мощности не обойтись. Без нее выращивать огурцы на подоконнике можно не ранее середины марта, осенью и зимой вам потребуется дополнительное освещение.
Как посеять семена?
Здоровые, качественные саженцы — залог хорошего урожая огурцов зимой дома. Для выращивания рассады можно купить готовый грунт или приготовить его самостоятельно. В состав питательной смеси должны входить торф, дерн, перегной, опилки, песок в разных пропорциях. Рассмотрим различные варианты питательных смесей:
торф + перегной (3:1, 2:1 или 1:1);
торф + перегной + опилки (5:1:1);
дерн + перегной + торф (1:1:1).
Наполните питательной смесью горшочки для рассады (для рассады с 4-5 листьями требуется горшок объемом не менее 0,5 литра. Если вы решили пересадить рассаду раньше, например, с 3-4 настоящими листьями, то можно взять горшки поменьше). Посев проводят во влажный субстрат, в лунку глубиной около 1 см, которую затем засыпают торфом. Горшочки накрывают пленкой. Когда появятся всходы (на 3-5-й день), пленку снимают.
Очень важно соблюдать правильный температурный режим при выращивании рассады. Поддерживайте температуру между посевом и прорастанием на уровне +25-27°C. Затем через 3-4 дня после прорастания поддерживайте дневную температуру на уровне +23-25°C — и ночную +17-18°C. Не менее важно поддерживать влажность воздуха на уровне 85-90%. Полив следует проводить по мере высыхания верхнего слоя почвы.
После того как ваша рассада подросла, и появилось 4-5 настоящих листьев, ее нужно пересадить в постоянный горшок. Для нормального развития растения требуется емкость объемом 5-7 литров. У огурца мощная корневая система — в маленьком горшке ему не понравится, и в результате вы не получите урожая. Важно иметь в виду, что корни молодых растений очень хрупкие. В отличие, например, от томатов, пересадку огурцов следует проводить крайне осторожно. Лучший вариант — аккуратная перевалка без разрушения земляного кома. Не выращивайте более одного растения в одном контейнере: они начнут конкурировать за пищу и свет, что не пойдет на пользу урожаю.
Подвязка и придание формы
Через несколько дней после пересадки мы приступаем к подвязке растений. Чаще всего это делается с помощью шпагата, который необходимо прикрепить вверху к какой-нибудь опоре. К плодоножке огурца под семядолями привязываем шпагат свободной петлей, затем аккуратно обматываем его вокруг растения — так, чтобы он проходил через каждое междоузлие. Нельзя натягивать шпагат слишком сильно: он не должен врезаться в стебель. По мере роста растения подвязку оборачивают вокруг каждого последующего междоузлия.
Еще одним важным моментом является формирование растения. Следует помнить, что универсальной схемы для всех гибридов не существует. Формирование и, соответственно, нагрузка растения плодами зависит от периода вегетации, характеристик гибрида, высоты вашей шпалеры и, конечно же, от состояния растения. В домашних условиях, поскольку площадь подкормки ограничена объемом контейнера, рекомендуется формировать растение в единый стебель.
Вот как это делается: В пазухах первых 3-4 настоящих листьев делаем слепку, то есть аккуратно выщипываем цветки и побеги. В следующих 3-4 узлах оставляем плоды и аккуратно удаляем боковые побеги. В следующих 3-4 узлах оставляют и плоды, и боковые побеги. Боковые побеги прищипываем (ограничиваем их рост) после появления первого листа. Боковые побеги в следующих узлах прищипывают после 2-3-го листа. Основной побег перекидывают через опору, к которой вы привязали шпагат, и, когда он достигнет длины 50-60 см, его также прищипывают. Одновременно с формированием мы удаляем образовавшиеся усики и сухие пораженные листья.
Болезни и вредители
Огурцы подвержены многим заболеваниям, которые вызываются грибками и бактериями. Вредителей не так много, но они тоже существуют. Хорошая новость в том, что в помещении опасность болезней не так высока, как при выращивании огурцов в открытом грунте на воздухе или в теплице.