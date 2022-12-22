Дизайнер: 6 трендов по украшению рождественской елки
Традиционно люди наряжают елку в канун Рождества или перед Новым годом. В этом году вырисовывается шесть различных трендов украшения елки, о которых расскажет дизайнер интерьера K-rauta Гетрин Руут.
Классическая традиционная рождественская елка
Классика – единственный неустаревающий рождественский тренд, а также единственно возможный выбор для многих людей. Красный и зеленый цвета всегда являются неотъемлемой частью Рождества, так же как золотой, серебряный и белый. Классическому рождественскому настроению также способствуют большие круглые однотонные шары и электрические рождественские огни. Действительно, некоторые классические рождественские тренды уже остались в прошлом – люди больше не устанавливают на верхушку никаких украшений, и мишура тоже потеряла популярность. Гирлянды в основном скромные, с теплым или холодным светом, и игра красок или мигающие огоньки сейчас не в моде.
Простая деревенская рождественская елка
Многие люди предпочитают простоту и естественность во всем, включая и украшение дома на Рождество. К принесенной из леса елке хорошо подходят украшения из натурального дерева, которые можно сочетать с фигурками животных и птиц – белок, лосей, дятлов и синиц. Елку также можно занести в комнату и в горшке. Если после праздников хозяева будут держать елку в прохладном помещении и умеренно поливать, то весной ее можно будет высадить в саду. Сейчас в моде украшения, которые имитируют керамику, но не являются столь же тяжелыми, и на елку можно также повесить яблоки, шишки, пипаркооки, сделанные своими руками украшения и свечи.
Скромная северная рождественская елка
Скандинавские страны десятилетиями влияют на нас своими трендами, и многие эстонцы теперь тоже ожидают, что рождественское тепло должно быть нежным, светлым и скромным. Вы можете сочетать белые и серебряные рождественские яйца, однотонные скромные елочные огоньки, шишки и снежные цепочки из ягод.
Богатая американская рождественская елка
В Америке Рождество – это радостная сказка, а рождественская елка должна быть богатой и яркой. Американцы часто используют искусственные елки, которые покрыты украшениями настолько обильно, что самого дерева даже и не видно – можно только угадать его форму. Американская рождественская елка дает относительно полную свободу в игре с цветами – елку можно украсить классическими красными, зелеными и золотыми шарами, или же оформить ее в модных коричневых и бронзовых, или эффектных белых и серебристых тонах. Пастельные тона, такие как розовый, зеленый, голубой и лавандовый цвет, сейчас тоже в моде – главное, чтобы всего этого было в изобилии.
Экзотическая пестрая рождественская елка
Этот рождественский тренд пока еще чужд для эстонцев, однако уже завоевывает мир – он экзотичен, красочен и полон радости. В этом стиле нет места снегу, северным оленям или морозу – елка украшается теплыми и богатыми сочетаниями экзотических цветов, птиц и бабочек. Главное, чтобы стиль был игривым и немного детским. Цвета могут быть пастельно-розовыми, зелеными и голубыми, а также золотыми и серебряными, а украшения часто имеют трехмерный эффект.
Хаотичная и эклектичная рождественская елка
Сочетание разных стилей, эпох, континентов и материалов – это настоящий хит в мире дизайна интерьера. Обычно на Рождество рекомендуется выбрать определенный стиль, обеспечивающий спокойное рождественское настроение, однако при украшении дома можно и поэкспериментировать с разными стилями. Вы можете сочетать новые и старые украшения, натуральные и искусственные материалы, модные и классические рождественские цвета, северных оленей и фламинго. Хаотичный стиль требует смелости и хорошего вкуса, чтобы все выглядело элегантно, а узоры и цвета были сбалансированы.