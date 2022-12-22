Дизайнер: 6 трендов по украшению рождественской елки

Классическая традиционная рождественская елка

Классика – единственный неустаревающий рождественский тренд, а также единственно возможный выбор для многих людей. Красный и зеленый цвета всегда являются неотъемлемой частью Рождества, так же как золотой, серебряный и белый. Классическому рождественскому настроению также способствуют большие круглые однотонные шары и электрические рождественские огни. Действительно, некоторые классические рождественские тренды уже остались в прошлом – люди больше не устанавливают на верхушку никаких украшений, и мишура тоже потеряла популярность. Гирлянды в основном скромные, с теплым или холодным светом, и игра красок или мигающие огоньки сейчас не в моде.

Простая деревенская рождественская елка

Многие люди предпочитают простоту и естественность во всем, включая и украшение дома на Рождество. К принесенной из леса елке хорошо подходят украшения из натурального дерева, которые можно сочетать с фигурками животных и птиц – белок, лосей, дятлов и синиц. Елку также можно занести в комнату и в горшке. Если после праздников хозяева будут держать елку в прохладном помещении и умеренно поливать, то весной ее можно будет высадить в саду. Сейчас в моде украшения, которые имитируют керамику, но не являются столь же тяжелыми, и на елку можно также повесить яблоки, шишки, пипаркооки, сделанные своими руками украшения и свечи.

Скромная северная рождественская елка

Скандинавские страны десятилетиями влияют на нас своими трендами, и многие эстонцы теперь тоже ожидают, что рождественское тепло должно быть нежным, светлым и скромным. Вы можете сочетать белые и серебряные рождественские яйца, однотонные скромные елочные огоньки, шишки и снежные цепочки из ягод.

Богатая американская рождественская елка