3D-елка и выверенная небрежность. Как украсить дом к Рождеству и Новому году — советы эстонского декоратора

Уют и тепло

Поскольку на улице холодно, дома хочется создать атмосферу уюта и тепла. В этом помогут овечьи шкуры, которые можно положить на стулья, кресла или диваны. Еще хорошо зажечь свечи спокойных оттенков слоновой кости, это позволит нам расслабиться и ощутить тепло своего дома. И добавят праздничности декоративные подушки в цветах и узорах Рождества и Нового года.