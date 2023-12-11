11.12.2023, 19:07
3D-елка и выверенная небрежность. Как украсить дом к Рождеству и Новому году — советы эстонского декоратора
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Как украсить дом к Рождеству и Новому году в дополнение к елке? Интересными и актуальными идеями с журналом JANA Luxury поделилась декоратор Ольга Гулла.
Уют и тепло
Поскольку на улице холодно, дома хочется создать атмосферу уюта и тепла. В этом помогут овечьи шкуры, которые можно положить на стулья, кресла или диваны. Еще хорошо зажечь свечи спокойных оттенков слоновой кости, это позволит нам расслабиться и ощутить тепло своего дома. И добавят праздничности декоративные подушки в цветах и узорах Рождества и Нового года.