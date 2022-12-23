Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

По словам специалиста, наиболее опасна красная икра для людей с аллергией на этот продукт.

„Тут даже маленькая тарталетка может наделать бед. Особенно вредна икра людям с гипертонической болезнью. Если есть хотя бы по столовой ложке икры каждый день, возникает дополнительная солевая нагрузка“, – пояснила Белоусова, отметив, что это приводит к задержке воды, вызывающей отеки и повышение артериального давления.

Диетолог рекомендовала воздержаться от употребления икры и людям с некоторыми болезнями почек. Окончательное решение можно принять лишь после консультации с лечащим врачом, убеждена Белоусова.

Избегать красной икры в рационе стоит и людям с повышенной массой тела, поскольку данный продукт задерживает обмен жидкостей в организме.

Эксперт отметила, что главный вред этого продукта заключается в высоком содержании соли. Еще одна опасность – избыток витамина D в организме, который может вызвать регулярное употребление икры в пищу. Однако, по мнению врача, подобный сценарий маловероятен в холодный сезон.

„Мало кто поедает красную икру банками даже в Новый год. От одного бутерброда большого вреда не будет. Но все же при наличии на праздничном столе икры стоит ограничить потребление соленого и острого: маринованных продуктов, копченой колбасы. Также важно есть больше овощей и фруктов“, – посоветовала специалист.

Ранее американские ученые выяснили, что употребление соли увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Среди 10 тысяч испытуемых зафиксировали 571 случай сердечно-сосудистых патологий, в том числе смертельные исходы от заболеваний данного вида.

