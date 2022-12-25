До Нового года не вскрывать: 4 мифа про подарки, в которые все верят

Суть проста — человеческий мозг, получая в качестве подарка две и более вещи, не складывает их, как большинство из нас логически (да-да) полагает, а усредняет. Поэтому, получив в подарок машину и кепочку, мы автоматически ищем в машине подвох или скрытые дефекты. Получив в подарок дорогой свитер с оленями и дешевые перчатки, мы думаем что-то вроде “ну, свитер, наверное, евро 50 стоит, не больше”.

Что может быть лучше, чем один большой подарок, например, свитер с оленями из натуральной шерсти стоимостью, скажем, 100 евро? Конечно же, свитер с оленями плюс маленькие копеечные варежки с оленятами — ну кто не любит, когда подарков много или даже МНОГО? Логично, не правда ли?

При этом психологи легко объясняют этот феномен и предлагают задуматься над следующим. Большинство из нас свято уверено в том, что окружающие люди не умеют выбирать для нас подарки , однако мы при этом почему-то столь же свято уверены, что уж мы-то точно знаем, чем удивить и порадовать наших друзей и родных, даже не спрашивая их об этом! И где тут логика? Впрочем, к логике мы еще вернемся.

Группа исследователей из Гарвардского и Стэндфордского университетов экспериментально доказала, что люди совсем не рады неожиданным подаркам и не любят сюрпризы. В ходе своего исследования (состоящего из целых пяти экспериментов) они выяснили, что получающие предсказуемые и ожидаемые подарки оценивали их… нет, не как более приятные, это было бы слишком банально и предсказуемо . Они — сюрприз! — считали, что дарители подошли к выбору этих подарков более вдумчиво и внимательно, чем те, кто дарил всякие неожиданные вещи.

Удивительно, но это работает и в другую сторону. Если судья наказывает кого-то штрафом в тысячу евро и 5 часами исправительным работ, это на самом деле ощущается как меньшее наказание, чем просто штраф в размере тысячи евро. Такой вот парадокс. Дарителя.

Все любят истории про пары, которые живут долго и счастливо и еще всех нас переживут. Старенькая пара, которая вместе 40, 50 или 60 лет, умиляет окружающих до слез. Эти старички, они так похожи друг на друга, они почти читают мысли друг друга и если один начал предложение, второй может его закончить. Почти наверняка эти люди и подарки друг другу должны дарить такие же — идеальные, чудесные, верно? Нам ведь это подсказывает логика.

Однако психологи из Базельского университета в Швейцарии решили проверить логику экспериментом и, как это почти всегда бывает в психологии, логика проиграла с разгромным счетом. В своем исследовании они подобрали пары, половина из которых была вместе несколько лет, а вторая половина — несколько десятков лет. Парам предложили подарить друг другу подарки, а потом устроили им допрос с пристрастием на тему того, что они думают по поводу этих подарков.

Оказалось, что те пары, что вместе относительно недолго, смогли даже лучше предсказать, что понравится их второй половине. А пары с большим “стажем” почти поголовно попались в одну и ту же ловушку — они дарили то, что им самим больше нравилось и полагали, что именно это понравится их партнерам.

Ученые предположили, что произошло это из-за то, что пары “со стажем” привыкли лгать друг другу или говорить не всю правду, чтобы поддерживать в семье мир и ощущение счастья. Либо они просто из того поколения, которое в принципе не очень много общается друг с другом. Попутно они обнаружили, что те люди, которые живут вместе очень долго, более удовлетворены своими семейными отношениями, нежели те пары, которые живут вместе всего несколько лет.