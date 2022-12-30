СОВЕТЫ │ 8 ценных рекомендаций, как продлить жизнь новогодней елке

Правила ухода за новогодней елкой

Когда заносите ель в комнату, не разворачивайте сразу. Елке нужно немного согреться, иначе вскоре вам придется убирать осыпавшиеся иголки. Когда елочка согреется, очистите снизу ее ствол от коры примерно на 10 см, и срубленному дереву будет легче впитывать воду. Затем обдайте ель струей теплой воды. Не устанавливайте праздничное дерево вблизи отопительных приборов. Елке и так несладко! Как вариант, оберните ствол влажной тряпкой, которую время от времени смачивайте водой.

Когда определитесь куда поставить елку, можешь приступать к самому главному. Закрепите ель в крестовине, на подставке или каким-то иным способом. Это, пожалуй, самый простой, хотя и наименее эффективный способ продлить жизнь новогодней красавице. Также деревце можно поставить в емкость с водой. Обратите внимание, что во время установки вода должна быть горячей! Добавьте в нее 1/2 ч. л. лимонной кислоты или уксуса. Кислую среду легко заменить, растворив в воде таблетку аспирина. Далее закрепите ствол елки при помощи наполненных водой пластиковых бутылок, вставленных в ведро вокруг ствола.

Самый лучший способ сохранить свежесть ели — установить ее в ведро с чистым влажным песком. Предварительно растворите в воде таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара и залейте в песок полученный раствор. В мокрый песок елку лучше ставить таким образом, чтобы он покрывал нижнюю часть ствола не менее чем на 20 см. Не забывайте ежедневно поливать деревце. Желательно каждый день опрыскивать водой еловые веточки, но перед этим обязательно выключайте гирлянду из розетки! Также будьте осторожны с елочными украшениями: выбирайте не очень громоздкие и равномерно развешивайте их на елке, стараясь сильно не отягощать какую-то одну сторону.