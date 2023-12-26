НА ЗАМЕТКУ | Семь оригинальных идей, как можно использовать мандариновые шкурки

Вот несколько советов о том, как и где можно использовать мандариновые шкурки с большой пользой.

Для растопки камина

Кожура всех цитрусовых, но особенно кожура мандарина, в высушенном виде прекрасно помогает разжечь огонь. Высушите кору и используйте ее при разведении огня, растопке камина или печи. Даже во время летнего гриля эти сушеные „ракушки“ — незаменимые помощники для растопки.

Для уборки в доме

Кожура мандарина помогает убраться в доме во время праздников – натрите ею все жирные поверхности в доме (в том числе и посуду), затем смойте теплой водой.

Для предотвращения появления запахов

Кожура мандарина убирает все посторонние запахи из холодильника. Натрите шкурками полки и промойте поверхности теплой водой. Оставьте кожуру одного мандарина в холодильнике и заменяйте ее каждые несколько дней. Ваш холодильник будет пахнуть невероятно.

Для красоты

Натрите кожуру мандарина на мелкой терке как можно мельче, смешайте с сахаром и храните в герметичном контейнере. Используйте в сауне или ванной – этот скраб для тела заставит вашу кожу сиять!

Для борьбы с котами

Мандариновые корки хорошо отучают котов метить территорию. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то просто оставьте свежие мандариновые корки в тех местах, куда ему не следует ходить — и он туда больше не пойдет.

Для приготовления еды

Помимо всем известных цукатов и варенья из мандариновых корок, их также можно добавлять в мясо при жарке – они придадут ему необычный и оригинальный вкус. Ну или просто заваривать с ними чай для аромата.

Для здоровья ногтей

Ногти можно протирать шкурками каждый раз, когда вы съедаете мандарин. Это хорошо отбеливает и укрепляет ногти.