ФОТО | 26 идей для новогодней подсветки дома и сада

Световое украшение дома на новый год важно организовать до устойчивых минусовых температур. Дело в том, что на морозе некоторые виды обмоток кабеля дубеют, их будет сложно монтировать. Для украшения дома снаружи берут уличные гирлянды — не используйте для этих целей „домашние“ (интерьерные) огни. Если покупаете набор праздничных гирлянд для украшения сада или дома, обязательно уточните индекс влагозащиты (ip-44) и морозостойкость (до -40С).

1. По контуру

Самый распространенный способ, как украсить дом снаружи на новый год — повесить гирлянду вдоль ската крыши, по контуру балкона и над входом.

2. Гирлянда - бахрома

От выбранного типа гирлянды зависит декоративный эффект. На фото ниже— новогодняя подсветка дома по принципу „бахромы“. Бывают еще занавесы (п.6), нити и шары (п.3).

3. Театральные огни

Чем крупнее и ярче лампы, тем больший театральный эффект они создают. Обратите внимание на расстояние между лампами в гирлянде: при одной и той же длине вы можете получить, скажем, 20 или 25 ламп — больше или меньше огней соответственно. Чтобы украсить дом снаружи на Новый год понадобится не менее 10 гирлянд по 10 метров.

4. Только фасад

Знаете ли вы, что большинство пользователей наряжают елку не целиком, а только одной стороной (другая все равно задвинута к стене)? То же самое с недвижимостью — украсить дом снаружи на Новый год достаточно только со стороны фасада.

5. Добавьте розетки

Много огней — не всегда хорошо: в моде скромность и экономия электричества. Посмотрите, как эффектно украшен этот садовый участок — всего дюжина крупных снежинок на дереве, и сияющий венок в качестве оформления фасада к Новому году. Без гирлянды по контуру крыши, конечно, не обошлось.

6. Каскадная новогодняя подсветка дома

Это решение пришло из мира муниципального новогоднего декора. Но если вы живете в таунхаусе и украшать вам три этажа, подобный вариант украшения к Новому году — находка.

7. Для экономных: лапник + гирлянды