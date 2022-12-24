Прорыв: ученые получили электричество из растений

Во всех живых клетках, от бактерий и грибов до растений и животных, происходит движение электронов. Израильские ученые подключили к этому процессу электроды, показав, что таким образом можно генерировать электричество.

У некоторых растений, таких как суккуленты, произрастающие в засушливой среде, есть толстая кутикула, которая удерживает в листьях воду и питательные вещества. Янив Шлосберг, Гади Шустер и Ноам Адир решили использовать этот мощный источник электролитов для питания электрического элемента.

Исследователи использовали суккулент Corpuscularia lehmannii. Они вставили железный анод и платиновый катод в лист растения и обнаружили там напряжение 0,28 В. При включении в цепь образец выдавал до 20 мкА/см 2 плотности тока при условии воздействия света.

Этот импровизированный источник электроэнергии работал более суток.

Кажется, что это немного, но в будущем ученые надеются доработать свою технологию, получив доступный и безотказный элемент, который можно будет использовать для создания источников возобновляемой энергии.

Эта задача становится приоритетной для науки в целом и правительств отдельных стран, Так, Китай объявил о своем желании построить солнечную электростанцию в космосе. Это должно помочь в условиях кризиса ископаемого топлива, к тому же, не навредит окружающей среде.