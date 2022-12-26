Как использовать микроволновку не по прямому назначению

Большинство микроволновых печей предполагают наличие функции по разморозке овощей, мяса, курицы, рыбы и так далее, что существенно сокращает время на приготовление еды.

Приготовление свежевыжатых соков и фрешей

Немногие знают, что слегка подогретые овощи, фрукты и ягоды отдают сок до последней капли, так из них проще приготовить свежевыжатые напитки.

Растаять мед

Слежавшийся сахар или загустевший мед можно легко довести до нужной консистенции, отправив ненадолго в микроволновую печь.

Для стерилизации банок

Обычно при приготовлении варенья или джема используются небольшие стеклянные емкости, которые трудно стерилизовать стандартным способом. И тут настоящим спасением станет микроволновка, достаточно поместить чисто вымытые баночки внутрь, налить в них немного воды или запустить печку на полную мощность примерно на 3 минуты.

Для размягчения хлеба

Бывает так, что к завтраку нет свежего хлеба или булки для бутербродов. Зачерствевшие хлебобулочные изделия легко освежить, поместив на полминутки в микроволновую печь.

Приготовить овощи на пару

Достаточно порезать все нужные овощи на кусочки одинакового размера, положить их в полиэтиленовый пакет или пищевую пленку и добавить немножко воды. Главное, не забыть сделать несколько проколов в пакете.

Кстати, таким образом можно быстро приготовить овощи для винегрета или селедки под шубой.

При посадке комнатных растений

Используя покупной грунт, не всегда можно быть уверенным в том, что в нём нет различных бактерий или вредоносных микроорганизмов. Простерилизовать землю можно в микроволновой печи, поместив в герметичный пакет.

Спасти высохшую тушь