Как использовать микроволновку не по прямому назначению
Микроволновая печь есть практически в каждом доме. У одних она попроще, и ее используют только для разогрева, у других – модель более универсальная, в которой можно приготовить мясо и овощи на гриле и другие разнообразные блюда. Но мало кто знает, что даже самую простенькую микроволновку можно использовать не только для приготовления пищи, пишет „Как просто“.
Большинство микроволновых печей предполагают наличие функции по разморозке овощей, мяса, курицы, рыбы и так далее, что существенно сокращает время на приготовление еды.
Приготовление свежевыжатых соков и фрешей
Немногие знают, что слегка подогретые овощи, фрукты и ягоды отдают сок до последней капли, так из них проще приготовить свежевыжатые напитки.
Растаять мед
Слежавшийся сахар или загустевший мед можно легко довести до нужной консистенции, отправив ненадолго в микроволновую печь.
Для стерилизации банок
Обычно при приготовлении варенья или джема используются небольшие стеклянные емкости, которые трудно стерилизовать стандартным способом. И тут настоящим спасением станет микроволновка, достаточно поместить чисто вымытые баночки внутрь, налить в них немного воды или запустить печку на полную мощность примерно на 3 минуты.
Для размягчения хлеба
Бывает так, что к завтраку нет свежего хлеба или булки для бутербродов. Зачерствевшие хлебобулочные изделия легко освежить, поместив на полминутки в микроволновую печь.
Приготовить овощи на пару
Достаточно порезать все нужные овощи на кусочки одинакового размера, положить их в полиэтиленовый пакет или пищевую пленку и добавить немножко воды. Главное, не забыть сделать несколько проколов в пакете.
Кстати, таким образом можно быстро приготовить овощи для винегрета или селедки под шубой.
При посадке комнатных растений
Используя покупной грунт, не всегда можно быть уверенным в том, что в нём нет различных бактерий или вредоносных микроорганизмов. Простерилизовать землю можно в микроволновой печи, поместив в герметичный пакет.
Спасти высохшую тушь
Если который день покупка нужного атрибута откладывается, а тушь нужно срочно, то можно положить ее на 30 секунд в микроволновку при средней мощности. Содержимое тюбика станет жидким и можно будет пользоваться тушью ещё некоторое время. В этом случае необходимо убедиться, что на тюбике отсутствует металлические элементы, не лишним будет поставить в микроволновку стакан с небольшим количеством воды, это предотвратит перегрев тюбика.
Заготовки на зиму
Быстро высушить зелень, а также подсушить орехи или цедру цитрусовых также вполне возможно в микроволновые печи, достаточно прогреть их в течение 5 минут.
Продезинфицировать доски
Мало найдется хозяек, у которых есть в разделочная доска для каждого продукта, обычно их 1 - 2 и они универсальны. Очистить деревянную доску от микробов и посторонних запахов довольно просто, нужно хорошенько промыть ее, натереть лимонным соком и отправить на 5-10 минут в микроволновую печь.
Очистить чеснок
Если для приготовления какого-то блюда или зимней заготовки требуется много чеснока, то почистить его будет проще после 15 секундного пребывания внутри микроволновой печки. Шелуха с чеснока после такого разогрева легко снимается даже без помощи ножа.