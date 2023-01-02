Рождественская звезда: можно ли держать дома, приметы и суеверия

Многие цветоводы, прежде чем приобрести цветок, интересуются о его приметах, значении и можно ли держать дома пуансеттию?

Приметы и суеверия

Практически каждый, кто знает легенду о Пуансетии, дарит этот цветок на зимние праздники близким или выращивает у себя дома. Если кратко, то легенда гласит: В день рождения Иисуса собралось много гостей, каждый из которых позаботился о дорогом подарке. И только двое ребятишек из бедной семьи принесли небольшой цветок с зелеными листьями, который сорвали по дороге. Богатые гости их подняли на смех, но как же все удивились, когда дети поднесли свой подарок к колыбели младенца и цветок расцвел. Из невзрачного цветочка он превратился в ярко-красный изумительно красивый цветок.

Считается, что Рождественская звезда является домашним талисманом и обладает положительной энергетикой.

Что пуансеттия приносит в дом:

притягивает добродушных и желанных гостей;

защищает домочадцев от порчи и сглаза;

наполняет дом положительной энергетикой;

нейтрализует конфликты и ссоры;

детям и подросткам помогает стать более сообразительными и определиться с выбором профессии.

В доме, где растет пуансетитя и за ней правильно ухаживают, всегда будет мир, гармония и положительная энергетика.

Рождественская звезда по фэншуй

На Востоке тоже считают, что пуансеттия обладает только положительными качествами. Этот цветок помогает в любых начинаниях, будь то путешествия, новое дело или даже любовь. Пуансетия станет настоящим талисманом дома. Фэншуй советует расположить цветок отдельно от других растений. Для этого подойдет тумбочка, а если в комнате освещения недостаточно, на подоконнике Рождественскую звезду можно поставить на красивую подставку.

Чтобы увеличить магический эффект Рождественской звезды, горшок, в котором растет цветок, украшают зелеными атласными лентами.

Можно ли держать дома