Наш сад
02.01.2023, 13:38

Рождественская звезда: можно ли держать дома, приметы и суеверия

 
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ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Одним из самых красивых цветов из семейства Молочаевых является Пуансеттия. Ценится она своим цветением в зимнее время года. Рождественскую звезду принято дарить на Новый год или Рождество, пишет oazisvdome.ru.

Многие цветоводы, прежде чем приобрести цветок, интересуются о его приметах, значении и можно ли держать дома пуансеттию?

Приметы и суеверия

Практически каждый, кто знает легенду о Пуансетии, дарит этот цветок на зимние праздники близким или выращивает у себя дома. Если кратко, то легенда гласит: В день рождения Иисуса собралось много гостей, каждый из которых позаботился о дорогом подарке. И только двое ребятишек из бедной семьи принесли небольшой цветок с зелеными листьями, который сорвали по дороге. Богатые гости их подняли на смех, но как же все удивились, когда дети поднесли свой подарок к колыбели младенца и цветок расцвел. Из невзрачного цветочка он превратился в ярко-красный изумительно красивый цветок.

Считается, что Рождественская звезда является домашним талисманом и обладает положительной энергетикой.

Что пуансеттия приносит в дом:

  • притягивает добродушных и желанных гостей;

  • защищает домочадцев от порчи и сглаза;

  • наполняет дом положительной энергетикой;

  • нейтрализует конфликты и ссоры;

  • детям и подросткам помогает стать более сообразительными и определиться с выбором профессии.

В доме, где растет пуансетитя и за ней правильно ухаживают, всегда будет мир, гармония и положительная энергетика.

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Рождественская звезда по фэншуй

На Востоке тоже считают, что пуансеттия обладает только положительными качествами. Этот цветок помогает в любых начинаниях, будь то путешествия, новое дело или даже любовь. Пуансетия станет настоящим талисманом дома. Фэншуй советует расположить цветок отдельно от других растений. Для этого подойдет тумбочка, а если в комнате освещения недостаточно, на подоконнике Рождественскую звезду можно поставить на красивую подставку.

Чтобы увеличить магический эффект Рождественской звезды, горшок, в котором растет цветок, украшают зелеными атласными лентами.

Можно ли держать дома

Как видите, согласно приметам, пуансеттию в доме держать не только можно, но и нужно. В то же время многие цветоводы знают, что у растений из семейства Молочайных ядовитый сок. Поэтому в доме, где растут маленькие дети, такие цветы держать воздерживаются.

Исследования показали, что вредную, но не очень опасную долю яда можно получить только в том случае, если съесть 5 листьев в расчете на 20 кг веса. Просто надо следить за маленькими и детьми и все будет нормально.

А вот аллергикам перед работой с пуансетией (обрезкой и т. д.) рекомендуется надевать перчатки, так как сок может вызвать раздражение кожных покровов.

Для цветения Рождественской звезде необходимо освещение, но в праздничный день ее можно поставить ближе к столу и украсить серебристым дождем или атласными лентами. В этом случае у всех домочадцев и гостей будет отличное настроение.

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