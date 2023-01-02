Рождественская звезда: можно ли держать дома, приметы и суеверия
Одним из самых красивых цветов из семейства Молочаевых является Пуансеттия. Ценится она своим цветением в зимнее время года. Рождественскую звезду принято дарить на Новый год или Рождество, пишет oazisvdome.ru.
Многие цветоводы, прежде чем приобрести цветок, интересуются о его приметах, значении и можно ли держать дома пуансеттию?
Приметы и суеверия
Практически каждый, кто знает легенду о Пуансетии, дарит этот цветок на зимние праздники близким или выращивает у себя дома. Если кратко, то легенда гласит: В день рождения Иисуса собралось много гостей, каждый из которых позаботился о дорогом подарке. И только двое ребятишек из бедной семьи принесли небольшой цветок с зелеными листьями, который сорвали по дороге. Богатые гости их подняли на смех, но как же все удивились, когда дети поднесли свой подарок к колыбели младенца и цветок расцвел. Из невзрачного цветочка он превратился в ярко-красный изумительно красивый цветок.
Считается, что Рождественская звезда является домашним талисманом и обладает положительной энергетикой.
Что пуансеттия приносит в дом:
притягивает добродушных и желанных гостей;
защищает домочадцев от порчи и сглаза;
наполняет дом положительной энергетикой;
нейтрализует конфликты и ссоры;
детям и подросткам помогает стать более сообразительными и определиться с выбором профессии.
В доме, где растет пуансетитя и за ней правильно ухаживают, всегда будет мир, гармония и положительная энергетика.
Рождественская звезда по фэншуй
На Востоке тоже считают, что пуансеттия обладает только положительными качествами. Этот цветок помогает в любых начинаниях, будь то путешествия, новое дело или даже любовь. Пуансетия станет настоящим талисманом дома. Фэншуй советует расположить цветок отдельно от других растений. Для этого подойдет тумбочка, а если в комнате освещения недостаточно, на подоконнике Рождественскую звезду можно поставить на красивую подставку.
Чтобы увеличить магический эффект Рождественской звезды, горшок, в котором растет цветок, украшают зелеными атласными лентами.
Можно ли держать дома
Как видите, согласно приметам, пуансеттию в доме держать не только можно, но и нужно. В то же время многие цветоводы знают, что у растений из семейства Молочайных ядовитый сок. Поэтому в доме, где растут маленькие дети, такие цветы держать воздерживаются.
Исследования показали, что вредную, но не очень опасную долю яда можно получить только в том случае, если съесть 5 листьев в расчете на 20 кг веса. Просто надо следить за маленькими и детьми и все будет нормально.
А вот аллергикам перед работой с пуансетией (обрезкой и т. д.) рекомендуется надевать перчатки, так как сок может вызвать раздражение кожных покровов.
Для цветения Рождественской звезде необходимо освещение, но в праздничный день ее можно поставить ближе к столу и украсить серебристым дождем или атласными лентами. В этом случае у всех домочадцев и гостей будет отличное настроение.