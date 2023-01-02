Бриллианты, рубины и золото — из чего делают самые дорогие елочные украшения

Золотой Дед Мороз

Японская компания Ginza Tanaka изготовила две скульптуры Деда Мороза из 1,7-каратного золота, пояса которых инкрустировали 1,7-каратными бриллиантами. Ну и какой Дед Мороз без мешка с подарками за спиной. У золотых японских дедушек такие мешки тоже имеются. И что самое интересное – сшиты они не из обычных ниток, а из золотой проволоки. На изготовление почти 20-килограммовых фигурок ушло три месяца, а окончательная цена составляет 1,5 миллиона евро.

Самый дорогой новогодний шар

В 2009 году компания Hallmark Jewellers создала самое дорогое рождественское украшение всех времен — шар из 18-каратного белого золота, украшенный 1578 бриллиантами. В центре шара три бриллианта весом в один карат, каждый из которых полировался более 130 часов. А вот сам шар окружен двумя кольцами из 188 инкрустированных рубинов. Цена этого небольшого, но невероятно роскошного елочного шара достигла почти 128 тысяч евро.

Рождественский венок

В 2013 году финский флорист Паси Йокинен-Картер представил самый роскошный в мире рождественский венок. Флорист сплел венок из стеблей черники и брусники, растущих в его саду, а также листьев эвкалипта. С другой стороны, венок был украшен 40 бриллиантами и рубинами. Несмотря на то, что венок провисел на двери всего 12 дней, его цена была довольно внушительной – 2,6 миллиона евро. Конечно, бриллианты и рубины позже были изъяты для повторного использования.

Макушка на елке в виде звезды

Если главным украшением праздников является елка, то главным украшением елки является макушка. А некоторые макушки действительно на вес золота. Например, британский ювелирный бренд 77 Diamonds изготовил звезду из чистого золота, которую украшает 281 бриллиант, а в центре которой сияет бриллиант в пять карат. Разве это не впечатляет?! Цена тоже довольно внушительная — 893 тысячи евро.

Самая старая рождественская открытка