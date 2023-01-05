Модный интерьер гостиной: 9 ярких трендов 2023 года
Модульные диваны, отсутствие телевизора и разноцветные кресла — рассказываем о самых горячих трендах в дизайне гостиной на 2023 год.
Зал — визитная карточка любой квартиры или дома. Здесь мы проводим большую часть времени, принимаем гостей, общаемся с семьей, просто отдыхаем. Именно в дизайне этой комнаты можно поэкспериментировать и выразить себя. В этой статье мы собрали все актуальные тренды 2023 года в интерьере гостиной, пишет IVD.ru.
1. Мебель из натуральных материалов
Один из главных глобальных трендов — стремление максимально приблизиться к природе в рамках квартиры. Поэтому дизайнеры привносят в интерьеры как можно больше соответствующих элементов: от живых растений до биофильного декора и соответствующей цветовой гаммы.
В модной гостиной 2023 года это в первую очередь выражается в использовании мебели из натуральных материалов. Откажитесь от пластика и дешевого ДСП в пользу натурального дерева, ротанга, камня. Да, такие изделия стоят дороже, но это выгодная инвестиция, поскольку они прослужат намного дольше бюджетных аналогов. К тому же природные фактуры смотрятся более благородно — и при этом естественно. Они создадут в помещении ощущение уюта, не удешевляя и не упрощая дизайн. Дополняйте такую мебель текстилем из натуральных тканей и лаконичным декором в той же концепции.
2. Модульные диваны
Модульные диваны — один из ярких трендов, который точно не сдаст позиции в ближайшее время.
Дизайн интерьера сейчас переживает эпоху функциональности и разумного минимализма, в концепцию которых как нельзя лучше вписывается идея модульной мягкой мебели.
Чем хороши модульные системы:
Это не отдельный предмет, а целая система, в которую входят сидения, пуфы, кушетки, ящики и полочки, спальное место и т.п.
Все элементы подбираются персонально — вы выбираете только те элементы, которые нужны вам, и в нужно количестве.
В итоге получается уникальное, мобильное и эргономичное изделие, которое точно вписывается в размеры комнаты и соответствует образу жизни хозяев.
Модульные диваны выполняются в современном дизайне, благодаря чему отлично вписываются в минималистичные, лофт и контемпорари-интерьеры. В чистой классике не используются, но подойдут для контрастного эклектичного оформления, в котором смешивают несколько разных направлений. Кстати, такое смешение стилей тоже отвечает тому, какие гостиные сейчас в тренде.
3. Округлые формы
Сейчас люди в целом проводят больше времени дома (в том числе из-за работы на удаленке), и это повлияет на восприятие интерьера гостиной в 2023 году.
Фокус уверенно смещается на создание максимально уютной и комфортной атмосферы, а значит, все формы и силуэты будут смягчаться. Уже сейчас в модных интерьерах на смену прямоугольной мебели с выраженными углами приходят плавные, изогнутые линии: круглые кресла и столики, шарообразные светильники, диваны в форме полумесяца, ракушки, острова. В тренде любые обтекаемые формы и разнообразные текстуры, которые перетекают друг в друга и делают пространство единым. Причем это необязательно должен быть идеально ровный круг — обращайте внимание на свойственные природе формы с их несовершенствами и подчас отсутствием безупречной симметрии.
4. Без телевизора
Если раньше психологи и дизайнеры „выгоняли“ телевизоры из спальни, то теперь без них все чаще оставляют и гостиную.
Решение пока еще не массовое, поскольку многим трудно представить свою жизнь без телевизора, но оно уже определенно становится трендом и будет все чаще встречаться в дизайне зала в квартире в 2023. Это не значит, что в комнате нужно проводить время в полной тишине, — есть множество альтернатив темному экрану на стене.
Чтобы понять, действительно ли вам нужен телевизор, ответьте себе на два вопроса:
Что вы чаще всего делаете в гостиной?
Что вы чаще всего смотрите по телевизору?
Первый вопрос поможет понять, какие жизненные сценарии происходят в зале и, соответственно, какие функциональные зоны вам нужны. Например, если вы часто приглашаете домой друзей или собираетесь всей семьей, стоит организовать удобную мягкую группу. А если ваше хобби — играть в настолки, то позаботьтесь об удобном столе. Не любите сидеть в тишине? Можно поставить умную колонку или сделать полноценную стереосистему.
Второй вопрос позволит понять, какая именно техника вам подойдет. Так, если вы в основном смотрите кино, сериалы или видео в интернете, то традиционный телевизор вполне можно заменить ноутбуком. Хотите наслаждаться фильмами на большом экране? Повесьте проектор — его намного проще вписать в интерьер.
5. Разные кресла
Раньше мягкую группу оформляли по четкому правилу: диван, по бокам два кресла из одного комплекта, посередине журнальный столик.
Такая строгая симметричная композиция пришла из традиционных интерьеров, но сейчас от этого правила можно отойти. Исключение — классический и частично неоклассический стиль, где есть свои строгие каноны и принципы организации пространства.
Что же придет на смену? Не новый, но устойчивый тренд в гостиных на 2023 год — акцентные кресла из разных коллекций. Они могут быть совершенно разные по форме, материалу, оттенку, не перекликаться ни друг с другом, ни с диваном. Безусловно, такая свободная композиция требует определенной насмотренности, а сочетать несочетаемое сложнее, чем предметы из одной группы. Чтобы диванная группа смотрелась гармонично, следуйте нескольким правилам.
Как сочетать предметы в диванной группе:
Важны повторяющиеся элементы. Именно они будут связывать части дизайна друг с другом, создавай общий гармоничный образ. Повторять можно орнаменты, цвета или фактуры.
Кресла могут быть акцентными за счет яркого цвета, орнамента на обивке или сложной формы. Хорошо, если узор повторится где-то еще: например, в текстиле.
Если в зале мало места, можно ограничиться одним креслом вместо традиционной пары.
6. Арт-объекты в интерьере гостиной
В моде интерьеры с характером. Обстановка должна отражать интересы хозяев, их предпочтения, образ жизни и опыт. Поэтому в любой дизайн, даже если его создавал профессионал, важно добавить частичку себя. Необязательно приобретать дорогое произведение искусства прямиком из галереи.
Что может быть арт-объектом:
Статуэтка, подсвечник или керамика ручной работы.
Картина знакомого художника.
Небольшая скульптура, найденная на блошином рынке.
Винтажный текстиль.
Коллекционные фигурки.
Отреставрированная „бабушкина“ мебель.
Красивые сувениры из путешествия.
Стилизованная реплика любимого произведения и т.п.
Количество такого декора с историей должно перекликаться со стилистикой комнаты. Так, если дизайн гостиной выполнен в минимализме, хай-теке, сканди или контемпорари, украшений должно быть немного. Лучше выбрать один крупноформатный элемент и сделать его фокус-точкой пространства, дополнив минимальным количеством других аксессуаров. А вот в творческих гостиных в стиле бохо, эклектика, ар-деко, шебби-шик можно дать себе волю и не бояться переборщить с декором.
7. Окутывающая палитра
Сейчас в тренде не просто спокойные природные оттенки, а так называемая палитра-кокон.
Она создается с помощью обволакивающих оттенков, часто в рамках одного цвета (например, бежевого или теплого серого) — так, что получается уютная монохромная или почти монохромная палитра. Нейтральность оттенков компенсируется разнообразием форм и фактур: сочетайте дерево, мрамор, металл, натуральные ткани, живые растения и т.д. Чтобы добиться ощущения мягкого обволакивающего кокона, используйте мягкие теплые тона: кремовый, сливочный, бисквитный, кофейный, слоновую кость и т.п. Дополняйте их контрастными акцентами: черным, темно-серым, глубоким синим, изумрудным.
8. Яркий диван
Еще один способ расставить акценты, который набирает все большую популярность, предполагает противоположный предыдущему пункту прием.
На фоне сдержанной палитры и нейтральной отделки — яркое цветовое пятно, роль которого играет диван. Это может быть как модульная конструкция, так и классическая модель. Главное в таком дизайне — общая спокойная цветовая гамма, на фоне которой будет выделяться единственный крупный объект. Выбирайте благородные глубокие оттенки: бургунди, сливовый, темно-синий, глубокий фиолетовый, терракотовый, изумрудный, охряный, персиковый, мятный, коралловый и т.д. Чтобы яркое изделие не смотрелось инородно в дизайне зала в квартире, его нужно поддержать с помощью других элементов:
Декор — например, использование тех же цветов в картине или статуэтке.
Текстиль — шторы, ковер, диванные подушки.
Обивка кресел или стульев — она необязательно должна быть того же цвета, но хотя бы перекликаться с ним.
Любые мелкие детали — фурнитура, обложки книг, цветочные горшки и т.п.
9. Светильники как декор
В 2023 в дизайне интерьера гостиных, как на фото ниже, освещение будет играть не только утилитарную, но и декоративную роль.
Как и любые аксессуары, их стоит использовать дозированно. Например, общий свет можно решить встроенными потолочными спотами или подсветкой по периметру (особенно эффектно смотрится „парящий потолок“), а вот в качестве дополнительного использовать красивые светильники: бра, торшеры, фигурные подвесы. И в современных интерьерах, и в неоклассике отлично смотрятся лампы из стекла или под драгоценные металлы — при этом они могут быть простой формы, но выделяться за счет яркой фактуры.
Есть и другой подход: сделать акцент, наоборот, на центральном свете. Это может быть роскошная люстра либо оригинальный дизайнерский светильник над диванной или столовой группой. В этом случае другие источники можно выбрать в более сдержанном оформлении.