Модный интерьер гостиной: 9 ярких трендов 2023 года

Модульные диваны выполняются в современном дизайне, благодаря чему отлично вписываются в минималистичные, лофт и контемпорари-интерьеры. В чистой классике не используются, но подойдут для контрастного эклектичного оформления, в котором смешивают несколько разных направлений. Кстати, такое смешение стилей тоже отвечает тому, какие гостиные сейчас в тренде.

Все элементы подбираются персонально — вы выбираете только те элементы, которые нужны вам, и в нужно количестве.

Это не отдельный предмет, а целая система, в которую входят сидения, пуфы, кушетки, ящики и полочки, спальное место и т.п.

Дизайн интерьера сейчас переживает эпоху функциональности и разумного минимализма, в концепцию которых как нельзя лучше вписывается идея модульной мягкой мебели.

Модульные диваны — один из ярких трендов, который точно не сдаст позиции в ближайшее время.

В модной гостиной 2023 года это в первую очередь выражается в использовании мебели из натуральных материалов. Откажитесь от пластика и дешевого ДСП в пользу натурального дерева, ротанга, камня. Да, такие изделия стоят дороже, но это выгодная инвестиция, поскольку они прослужат намного дольше бюджетных аналогов. К тому же природные фактуры смотрятся более благородно — и при этом естественно. Они создадут в помещении ощущение уюта, не удешевляя и не упрощая дизайн. Дополняйте такую мебель текстилем из натуральных тканей и лаконичным декором в той же концепции.

Один из главных глобальных трендов — стремление максимально приблизиться к природе в рамках квартиры. Поэтому дизайнеры привносят в интерьеры как можно больше соответствующих элементов: от живых растений до биофильного декор а и соответствующей цветовой гаммы.

Зал — визитная карточка любой квартиры или дома. Здесь мы проводим большую часть времени, принимаем гостей, общаемся с семьей, просто отдыхаем. Именно в дизайне этой комнаты можно поэкспериментировать и выразить себя. В этой статье мы собрали все актуальные тренды 2023 года в интерьер е гостиной, пишет IVD.ru .

3. Округлые формы

Сейчас люди в целом проводят больше времени дома (в том числе из-за работы на удаленке), и это повлияет на восприятие интерьера гостиной в 2023 году.

Фокус уверенно смещается на создание максимально уютной и комфортной атмосферы, а значит, все формы и силуэты будут смягчаться. Уже сейчас в модных интерьерах на смену прямоугольной мебели с выраженными углами приходят плавные, изогнутые линии: круглые кресла и столики, шарообразные светильники, диваны в форме полумесяца, ракушки, острова. В тренде любые обтекаемые формы и разнообразные текстуры, которые перетекают друг в друга и делают пространство единым. Причем это необязательно должен быть идеально ровный круг — обращайте внимание на свойственные природе формы с их несовершенствами и подчас отсутствием безупречной симметрии.

4. Без телевизора

Если раньше психологи и дизайнеры „выгоняли“ телевизоры из спальни, то теперь без них все чаще оставляют и гостиную.

Решение пока еще не массовое, поскольку многим трудно представить свою жизнь без телевизора, но оно уже определенно становится трендом и будет все чаще встречаться в дизайне зала в квартире в 2023. Это не значит, что в комнате нужно проводить время в полной тишине, — есть множество альтернатив темному экрану на стене.

Чтобы понять, действительно ли вам нужен телевизор, ответьте себе на два вопроса:

Что вы чаще всего делаете в гостиной?

Что вы чаще всего смотрите по телевизору?

Первый вопрос поможет понять, какие жизненные сценарии происходят в зале и, соответственно, какие функциональные зоны вам нужны. Например, если вы часто приглашаете домой друзей или собираетесь всей семьей, стоит организовать удобную мягкую группу. А если ваше хобби — играть в настолки, то позаботьтесь об удобном столе. Не любите сидеть в тишине? Можно поставить умную колонку или сделать полноценную стереосистему.