IKEA по-прежнему зарабатывает деньги в России

Через две недели после вторжения России в Украину IKEA объявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Беларуси и 400 миллионов шведских крон будут пожертвованы на помощь военным беженцам. „Разрушительная война, происходящая в Украине, – это человеческая трагедия“, – написала тогда компания в пресс-релизе.

15 июня мебельный гигант объявил, что „продолжить работу в ближайшее время будет невозможно“. 28 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил агентству ТАСС, что в ближайшее время будет достигнута договоренность о продаже всей компании.

Однако Ikea также владеет 14 торговыми центрами, работающими под брендом „Мега“ в 11 крупных городах России, в том числе тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге.