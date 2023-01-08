Всего 7 приемов, чтобы комнатные цветы росли как на дрожжах

Так же немаловажную роль играет температура и влажность в комнате. А чтобы ваши цветы росли красиво, пышно и радовали глаз — прислушайтесь к советам опытных флористов. Эти рекомендации обязательно помогут вам развести великолепный цветущий сад на подоконнике!

Вода — главная основа жизни всех растений. Для каждого вида растений полив должен быть индивидуален. Так же комнатные растения обязательно нужно подкармливать, если вы хотите красивого цветения и пышную листву.

1. Сахар. Самый натуральный способ удобрений, для подкормки комнатных цветов. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу. Именно глюкоза и делает чудеса. Она является источником энергии всех процессов жизнедеятельности растений. Для приготовления такой подкормки нужно развести 1 ст. ложку сахара в 0,5, литра воды или просто посыпать землю сахаром в горшке, а затем полить.

2. Касторовое масло. Идеально подходит для цветущих растений. Понадобится 1 чайная ложка касторового масла на 1 литр воды. Применении касторки: растения быстрее растут, красиво цветут и не болеют.

3. Древесная зола. Флористы рекомендуют ее для профилактики болезней растений. Самым распространенным способом использования золы является добавление ее в жидкость. Не большое количество, обычно это 100-150 грамм древесной золы разводят в ведре воды, перемешиваем и полив готов. Применять золу не чаще одного раза в месяц.

4. Корочки гранатов или любых цитрусовых. Так же целебная и прекрасная подкормка. Берем корочки любых цитрусовых и заливаем их водой, оставляем на сутки настояться, и поливаем.

5. Аспирин. Каждые два месяца добавляют в поливочную воду таблетку аспирина. Одна таблетка на один литр воды. Если выполнять это условие, то растения будут устойчивыми к болезням, а их листья будут иметь насыщенный зеленый цвет. Кроме этого еще и увеличиться быстрота роста.