Всего 7 приемов, чтобы комнатные цветы росли как на дрожжах
При выборе комнатного растения мы всегда обращаем внимание на внешний вид листьев и цветов, форму. Но каждое растение имеет свою индивидуальную энергетику, влияя на состояние человека. Красивое комнатное растение — это, прежде всего правильный уход и условия содержания. Даже небольшие погрешности в уходе могут привести к появлению коричневых сухих пятен или высыханию кончиков или краев листьев, пишет „Вкусные рецепты“.
Так же немаловажную роль играет температура и влажность в комнате. А чтобы ваши цветы росли красиво, пышно и радовали глаз — прислушайтесь к советам опытных флористов. Эти рекомендации обязательно помогут вам развести великолепный цветущий сад на подоконнике!
Вода — главная основа жизни всех растений. Для каждого вида растений полив должен быть индивидуален. Так же комнатные растения обязательно нужно подкармливать, если вы хотите красивого цветения и пышную листву.
1. Сахар. Самый натуральный способ удобрений, для подкормки комнатных цветов. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу. Именно глюкоза и делает чудеса. Она является источником энергии всех процессов жизнедеятельности растений. Для приготовления такой подкормки нужно развести 1 ст. ложку сахара в 0,5, литра воды или просто посыпать землю сахаром в горшке, а затем полить.
2. Касторовое масло. Идеально подходит для цветущих растений. Понадобится 1 чайная ложка касторового масла на 1 литр воды. Применении касторки: растения быстрее растут, красиво цветут и не болеют.
3. Древесная зола. Флористы рекомендуют ее для профилактики болезней растений. Самым распространенным способом использования золы является добавление ее в жидкость. Не большое количество, обычно это 100-150 грамм древесной золы разводят в ведре воды, перемешиваем и полив готов. Применять золу не чаще одного раза в месяц.
4. Корочки гранатов или любых цитрусовых. Так же целебная и прекрасная подкормка. Берем корочки любых цитрусовых и заливаем их водой, оставляем на сутки настояться, и поливаем.
5. Аспирин. Каждые два месяца добавляют в поливочную воду таблетку аспирина. Одна таблетка на один литр воды. Если выполнять это условие, то растения будут устойчивыми к болезням, а их листья будут иметь насыщенный зеленый цвет. Кроме этого еще и увеличиться быстрота роста.
6. Сок алоэ. Это биогенный стимулятор растительного происхождения. Он идеальный природный стимулятор роста для растений. Применение сока алое поможет вырастить сильное и красивое растение за короткие сроки. Приготовление: в полутора литрах воды развести одну чайную ложку сока.
7. Молоко. Молоко рекомендуют не только для полива (1 чайная ложка на 1 литр воды). Так же еще раствором молока с водой можно протирать листья в соотношении 1:10.
Намочив ватный диск, приготовленной жидкостью, протирают листья один раз в неделю. Листья будут блестеть, одаривая своей красотой и свежестью.
Для того, что бы комнатные растения цвели и развивались необходимо проводить регулярную пересадку. При пересадке растения получают питательные вещества, а при замене земли — развитие корневой системы. Весна — лучшее время для пересадки.