ФОТО | Бросок башмаком, Людовик XV и законодатели мод Tiffany: сколько стоят самые дорогие лампы и люстры в мире?

Светильники в стиле XVIII века

Роскошные светильники созданы по образцу подсвечников Людовика XV. В 1770 году король Франции заказал эти подсвечники для своего бала-маскарада. В XIX веке были созданы их копии, стоимость которых сейчас достигла 400 тысяч долларов США (375 240 евро).

Классическая французская люстра

Еще одна люстра, вдохновленная двором короля Франции Людовика XV. Люстра выполнена из стекла и позолоченной бронзы, а ее стоимость достигает 740 тысяч долларов (694 194 евро). Яркое сияние 48 свечей напоминает о роскоши XVIII века. Кроме того, люстра впечатляет не только своим дизайном, но и весом – 275 килограммов.

Лампа Wisteria от Tiffany

В 2010 году лампа Wisteria была продана на аукционе Sotherby за 1,5 миллиона долларов США (1,4 миллиона евро). Невероятная сумма, но лампа представляет собой удивительно нежное и роскошное дизайнерское изделие. Светильник выдержан в цветах земли и неба, что делает его элегантным и органичным.

Люстра 360 Mall

Одна из самых дорогих люстр в мире когда-то висела в торговом центре 360 в Кувейте и ее стоимость составляла 1,8 миллиона долларов (почти 1,7 миллиона евро). Почему в прошедшем времени? Потому что однажды подросток бросил ботинок в дорогую и невероятно роскошную люстру и навсегда испортил ее.

Светильник Pink Lotus от Tiffany

Лампа, ставшая такой же легендарной, как и фильм „Завтрак у Тиффани“ с Одри Хепберн. Со вкусом подобранные цветовые переходы и 2000 тонко обработанных кусочков стекла делают лампу не только источником света, но и настоящим произведением искусства. В настоящее время стоимость лампы составляет около 2,8 млн долларов (2,6 млн евро).

Ганноверская серебряная люстра Givenchy Royal

Серебряная люстра была продана на аукционе Christie's в 2011 году по невероятной цене — за лампу, изготовленную в 1736 году, заплатили девять миллионов долларов, или примерно 8,4 миллиона евро. Богато украшенная серебряная люстра, рассчитанная на восемь свечей, была создана Уильямом Кентом по заказу короля Георга II.