06.04.2023, 10:29
В Эстонии множество многоквартирных домов поражено плесенью. Жителям стоит предпринять меры, но реновация может и навредить(5)
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„Большая проблема. В квартире на пятом этаже в детской комнате возле потолка на стене плесень“. „Дома вокруг окон образовалась плесень“. „Во время капитального ремонта из-под ПВХ-покрытия на полу в кухне вылезла черная плесень“. Такие жалобы от жителей Эстонии часто можно увидеть в социальных сетях, пишет Maaleht.
По словам председателя совета Эстонского исследовательского центра микологии Калле Пилта, плесень сначала появляется в закрытых зонах, например в углу потолка, за шкафом или между стенами. Он отмечает, что если в помещении уже образовались видимые колонии плесени, то есть основания беспокоиться о воздухе, которым вы дышите.