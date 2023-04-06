В Эстонии множество многоквартирных домов поражено плесенью. Жителям стоит предпринять меры, но реновация может и навредить

По словам председателя совета Эстонского исследовательского центра микологии Калле Пилта, плесень сначала появляется в закрытых зонах, например в углу потолка, за шкафом или между стенами. Он отмечает, что если в помещении уже образовались видимые колонии плесени, то есть основания беспокоиться о воздухе, которым вы дышите.