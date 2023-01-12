Почему застилать кровать каждое утро — неправильно. И еще два факта про вашу постель

Заправляя кровать, мы мешаем этой влаге испаряться. Это создает идеальные условия для размножения пылевых клещей и способствует образованию пятен на матрасе. Вместо этого лучше проветривайте постель, переворачивая одеяло и подушки и освобождая ту часть простыни, на которой вы лежали.

Продлить жизнь вашему матрасу поможет защитный наматрасник, который можно стирать в стиральной машине. Регулярно стирайте его при максимальной температуре, которая указана на этикетке в рекомендациях по уходу.

Как правило, пружинные матрасы следует переворачивать и поворачивать на 180 градусов в течение первых трех месяцев использования — еженедельно, а затем — раз в три-четыре месяца. Это позволяет помогает распределять износ.

Однако некоторые пружинные матрасы — в основном те, чей верхний слой состоит из пены с эффектом памяти (memory foam) — имеют только одну спальную поверхностью. Их не следует переворачивать, иначе вы не сможете получить все преимущества такого матраса. Но и такие матрасы нужно поворачивать на 180 градусов: в первое время — еженедельно, а затем — раз в месяц.

А многие беспружинные матрасы нельзя класть на сплошное основание кровати, для них годится только решетчатое, потому что иначе они могут заплесневеть.

Как показало исследование, многие люди не знают, что грязные постельные принадлежности могут вызывать аллергические реакции, распространять инфекции и вирусы. В качестве меры профилактики заведите привычку пылесосить ваш матрас каждые пару месяцев.

Также не забывайте очищать каркас или основание кровати и почаще пылесосьте под кроватью — это любимое место для пыли, клеток кожи и волос, а следовательно — и пылевых клещей.