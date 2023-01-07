Шампунь, фольга и еще 8 хитростей для стирки, о которых вы не знали

Иногда стиральную машинку саму по себе тоже нужно мыть. Налейте примерно 120 мл (полстакана) любого ополаскивателя для рта и включите машинку на обычный полный цикл (режим “хлопок” или любой стандартный).

При сушке белья в сушильной машине попробуйте упростить себе жизнь — заполните барабан лишь 2-3 вещами и добавьте в него пять кубиков льда из холодильника. Ваша одежда не будет такой скомканной, и погладить ее будет гораздо легче!

Масло лимона (всего пара капель на барабан) позволит вам вывести даже самые сложные пятна с постельного белья. А если вы добавите пару капель лаванды или апельсина, то ваше белье будет очень приятно пахнуть!

Быстро и без проблем избавиться от лишней влаги на одежде, например, на нижнем белье, вам поможет в дуршлаг. Положите в него бюстгальтеры на пять минут, и они потеряют более 50% влаги.

При стирке обычных хлопковых вещей белого или очень светлого цвета попробуйте следующий лайфхак: добавьте в барабан около 1 метра шерстяных белых (неокрашенных) ниток (два-три кусочка) и посмотрите, какой гладкой и нежной станет ваша одежда из-за волокон!

Сварите натуральный кофе, без молока и сахара, а затем добавьте два стакана напитка в отделение для жидких моющих средств. С помощью такого лайфхака вы можете постирать темную, но уже выцветшую одежду. Она вернет себе былой цвет!

Используйте “ловушку для цвета и грязи”, чтобы стирать цветные и белые вещи вместе. Сначала разведите чайную ложку средства (“ловушки”) в стакане воды, затем намочите в ней маленький кусочек ткани (размером с два носка) и дайте ей полностью высохнуть. В следующий раз какие-то необычные вещи, которые могут окрасить другие, стирайте вместе с этой тряпочкой.

Вам понадобится четверть обычного стакана кондиционера для волос и теплая вода. Смешайте эти два ингредиента в тазике и замочите в нем вещи на полчаса, чтобы разгладить ткань, которая не поддается глажке.