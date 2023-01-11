Фэншуй прихожей: как хранить обувь, чтобы привлечь в дом удачу и счастье

Есть много рекомендаций о том, как обустроить по правилам фэншуй кухню, детскую, гостиную. Не стоит забывать о том, что прихожая тоже играет немаловажную роль.

Никогда не разбрасывайте обувь

Старайтесь делать так, чтобы обувь стояла правильно — друг рядом с дружкой. При этом очень важно, чтобы обувь смотрела носками в квартиру или в дом, но не наоборот. Так вы привлечете больше удачи в свою жизнь. Обычно носками к двери ставят ботинки тех людей, которых не хочется видеть у себя дома.

Не путайте левый и правый ботинки

Согласно восточным приметам, если ставить обувь неправильно, меняя местами правый и левый ботинки, это может привести к тому, что вы собьетесь с выбранного вами пути. Удача отвернется от вас, и вы можете утратить возможность быстро принимать важные решения.

Не загромождайте обувью место перед дверью

Старайтесь делать так, чтобы перед входной дверью было как можно больше свободного места. Это позволит энергетическим потокам Ци беспрепятственно двигаться как в дом, так и из дома. Если вы не используете какую-то пару обуви, снимите ее и уберите в шкаф или на полку. Остальные пары обуви лучше расставьте по бокам.

Мойте обувь

Да, порой это не совсем целесообразно, однако, если вы точно не будете надевать обувь в ближайшие сутки, лучше её помыть. Очищайте ее от песка и налипшей грязи. Также, согласно правилам фэншуй, не стоит хранить сырую обувь. Лучше ее помыть и высушить. Грязная обувь несет в дом ссоры и может стать причиной раздора между домочадцами.

Не ставьте обувь на табуретку

Это одно из худших решений. Вообще, в коридоре не должно стоять табуретки, на которой ничего нет. Многие используют табуретку в качестве места, куда можно класть перчатки, шапку, кошелек, ключи. Ставить на ее обувь ни в коем случае нельзя.

Куда ставить грязную обувь

Можно поставить прямо на пол, но так лучше не делать. Во-первых, это не гигиенично и не эстетично. Во-вторых, это может привести к появлению проблем с энергетикой. В каждом доме к входной двери должен быть приставлен специальный поддон или грязный коврик помимо основного чистого. Так вам будет удобнее хранить грязную обувь, да и энергетические потоки в таком случае нарушены не будут.