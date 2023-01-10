Уйди, плесень! Грибок на обоях: как убрать так, чтобы проблема не возникла снова?

В доме слишком много комнатных растений, которые надо часто поливать.

Ремонт, проведенный в сырое и холодное время года; обои, поклеенные осенью без включенного отопления.

Плохая или отсутствующая гидроизоляция наружных стен и межпанельных швов, признаком этого является появление плесени строго в период, когда на улице уже холодно, а отопления еще нет.

Первый этаж — сырость и плесень в прямом смысле лезут из подвала, часто по стыкам стен, прямо под обои .

Мало убрать плесень, важно устранить причину ее появления, иначе плесень обязательно вернется. Глобально причин появления плесени всегда две — сырость и плохая вентиляция. А если детально, то вот факторы, которые усугубляют ситуацию:

Черная — способна вызывать серьезные нарушения в иммунной системе ослабленного человеческого организма, пожалуй, наиболее опасна для человека. Довольно устойчива к попыткам удаления, почти всегда возвращается снова, так что важна профилактика.

Белая — опасна для человека и самая быстрораспространяющаяся по жилищу. При ее появлении нельзя медлить ни дня, а при удалении желательно работать в перчатках и респираторе.

Темно-зеленая — более устойчивая к попыткам себя удалить, также не особо опасная.

Плесень велика и многообразна, но глобально ее делят по цвету на четыре вида:

Опасным для людей считается такое количество плесени, которое покрывает более 20% площади жилья. В таком доме просто нельзя жить!

Плесень — это грибы, только несъедобные и даже откровенно опасные. Например, при обилии плесени в доме может развиться кашель и постоянные головные боли, появиться конъюнктивит и стоматит. Плесень способна ослабить иммунную систему, что приведет к появлению застарелых болячек и более частым простудным заболеваниям.

Но если желания или возможности сделать ремонт пока нет, то сойдет и избавление от плесени, которая поселилась на обоях. Не рекомендуется делать это своими силами в тех случаях, когда плесени действительно много. Дешевле и быстрее позвать специально обученных людей. Если же плесень только-только появилась, то можно попробовать самому.

Пищевая сода — лучший вариант для чистки обоев своими руками. Она не токсична, стоит дешево и относительно безопасна для домашних животных. Отмывать надо содовым раствором (на стакан теплой воды 1 ч. л.), а убирать плесень при помощи мягкой губки.

Хорошим средством также является столовый уксус, который наносится на тряпку или наливается в бутылочку с пульверизатором и происходит обработка зараженных стен. Через час надо протереть место обычной влажной губкой и дать подсохнуть.

Перекись водорода имеет смысл использовать, когда в доме есть домашние животные или аллергики — препарат не пахнет. Кроме того нужно помнить, что перекись обладает отбеливающим эффектом и поэтому некоторые обои могут пострадать уже из-за нее.

Специальные средства против плесени на основе старой доброй (и довольно эффективной) хлорки могут быть слишком агрессивны по отношению к самим обоям. Поэтому рекомендуется их либо не использовать, либо сильно развести с водой. Например, если взять отбеливатель, то тут соотношение должно быть вообще 1:10. Менее хлоросодержащие вещества можно разбавлять меньшим количеством воды.

Мало убрать плесень, важно убрать условия ее появления — иначе она обязательно вернется. Это значит, что необходимо регулярно проветривать жилище или кардинально решить проблему с вентиляцией, пользоваться вытяжкой на кухне, не допускать оседания конденсата на металлопластиковых окнах, покрыть оконные откосы водоотталкивающей краской и не придвигать мебель вплотную к стене.

Самое же главное — решать проблему с утеплением и гидроизоляцией в доме. Конечно, не своими силами, а с помощью соседей и обслуживающей организации. Это, пожалуй, самый сложный, но зато и наиболее эффективный метод решения проблемы с плесенью в доме.