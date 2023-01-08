2023 год — год сауны: что это значит для Эстонии?

Сегодня существует множество самых разнообразных бань: дровяных, электрических, на мхе, на торфе, парных, ароматических, инфракрасных, соляных, с вениками и без, иглу-сауны, бани-бочки, плавающие на плоту. В Эстонии насчитывается более 150 различных бань.

2023 год будет посвящен культуре и истории, традициям и обычаям бани, а также сплочению поклонников сауны в Эстонии и за её пределами. Автором идеи является журналист Рейн Сикк и Eesti Maaturismi Ühing (Сообщество сельского туризма в Эстонии). Целый год по всей Эстонии будут происходить различные банные фестивали, энтузиасты откроют двери своих частных бань для всех желающих, будет работать виртуальный университет с лекциями о банной культуре.