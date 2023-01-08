2023 год — год сауны: что это значит для Эстонии?(4)
Традиция ходить сауну глубоко укоренилась в эстонской культуре. В Эстонии вы встретите несколько десятков способов топить баню, но один из самых популярных — баня по-чёрному, которая входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО, пишет портал Gloss.ee со ссылкой на VisitEstonia.
Сегодня существует множество самых разнообразных бань: дровяных, электрических, на мхе, на торфе, парных, ароматических, инфракрасных, соляных, с вениками и без, иглу-сауны, бани-бочки, плавающие на плоту. В Эстонии насчитывается более 150 различных бань.
2023 год будет посвящен культуре и истории, традициям и обычаям бани, а также сплочению поклонников сауны в Эстонии и за её пределами. Автором идеи является журналист Рейн Сикк и Eesti Maaturismi Ühing (Сообщество сельского туризма в Эстонии). Целый год по всей Эстонии будут происходить различные банные фестивали, энтузиасты откроют двери своих частных бань для всех желающих, будет работать виртуальный университет с лекциями о банной культуре.
В 2023 году в Эстонии пойдут банные марафоны и фестивали:
Февраль – Банный марафон в Отепя;
11 марта – SaunafEST 2023 на Луковом пути в Причудье ;
Июнь – День бани Июнь – банный марафон на острове Кихну;
5-6 августа – День эстонской банной культуры в Нарва-Йыэсуу;
21 октября – Sanna Saa в Рыуге.
С лёгким паром!
Больше информации о мероприятиях Года бани на сайте sauna2023.ee.