IKEA предупреждает о рисках и просит покупателей связаться со службой поддержки

Безопасность покупателей является главным приоритетом для IKEA. Поэтому компания просит покупателей сразу снять со стены определенные зеркала LETTAN и не вешать их до замены креплений. Отзыв распространяется только на зеркала LETTAN с отметкой даты 2105 или ранее (гг/дд) и связан с риском поломки настенных креплений на этих зеркалах. IKEA просит всех, у кого есть зеркало LETTAN с указанной датой, немедленно снять его со стены и бесплатно заказать новые крепления.