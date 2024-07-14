Дизайн и интерьер
14.07.2024, 22:29

Спальня „с обложки“: пять простых приемов, которые преобразят ваш интерьер

 
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ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Портал IVD.ru рассказал, как с помощью простых, но эффектных приемов преобразить даже самый простой интерьер спальни.

1. Фактурная стена за изголовьем

Один из самых эффектных приемов декорирования спальни, который создает впечатление, что над интерьером работал дизайнер, — акцентная зона за изголовьем кровати. При этом чем сложнее этот акцент, тем интереснее и дороже он выглядит. Простой однотонной стеной, выкрашенной в контрастный цвет, уже сложно кого-то удивить. Дизайнеры рекомендуют использовать чередование мягких и деревянных декоративных панелей. Получается интересный и оригинальный ритм, который вкупе с контрастными цветами сразу притягивает взгляд.

Как повторить

Секрет акцентной стены — вертикальные линии. Разные цвета и материалы панелей не выглядят разрозненно, потому что визуально это просто полосы разной ширины. Заодно такой прием визуально приподнимает потолок.

2. Туалетный столик

Еще один признак работы дизайнера над интерьером — гармоничное заполнение небольших пустот. Обычно пространство по бокам от кровати оставляют как есть или ставят туда две одинаковые тумбочки. Если же создать асимметрию и разместить со стороны окна туалетный столик, спальня будет смотреться интереснее.

Как повторить

Важно подобрать модель, которая будет сочетаться с общим стилем интерьера. В минималистичном пространстве вряд ли смотрелся бы уместно классический столик на резных изогнутых ножках. Поэтому дизайнеры рекомендуют сделать выбор в пользу лаконичной подвесной консоли и повесить над ней крупное круглое зеркало.

3. Акцентная люстра

Простой прием для небольшой спальни — акцентная люстра. Ее можно повесить, даже когда ремонт уже давно позади и хочется просто обновить интерьер. Необычная форма и крупный размер светильника создают ощущение дизайнерского подхода, даже если на самом деле люстра стоила недорого.

Как повторить

Выбирайте объемный светильник, который будет хотя бы немного свисать с потолка. При этом не стоит располагать его строго по центру комнаты: лучше сдвиньте в сторону кровати — это усилит акцент и привлечет больше внимания. Еще лучше, если люстра будет перекликаться с чем-то в комнате.

4. Фотообои

Правильно подобранные фотообои — это бюджетный и несложный способ сделать спальню в разы интереснее, чем просто с однотонными стенами. При этом не забывайте про ритм и чередования: например, часть стены можно покрасить однотонной краской, затем разместить узкую деревянную панель и только потом сами обои.

Как повторить

Чтобы интерьер выглядел интересно и оригинально, откажитесь от банальных изображений: всемирно известных достопримечательностей, имитации поп-арта и т.д. При выборе сюжета можно отталкиваться от стиля интерьера. Например, в скандинавском стиле будут уместны любые природные мотивы: изображения туманного леса, поля, гор.

5. Ковер под кроватью

Еще один простой способ сделать спальню визуально более завершенной и продуманной буквально за один день — постелить под кроватью крупный ковер. Пусть он выходит за ее края хотя бы на 30-40 см. Это сразу подчеркнет зону сна и одновременно сделает интерьер визуально дороже.

Как повторить

Выбирайте ковер, контрастный по отношению к полу. Например, можно использовать темное покрытие под дерево, тогда светлый текстиль будет ярко выделяться на его фоне. Заодно в пространстве появляются разные фактуры, что делает его интереснее.

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RusDelfi
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