Спальня „с обложки“: пять простых приемов, которые преобразят ваш интерьер
1. Фактурная стена за изголовьем
Один из самых эффектных приемов декорирования спальни, который создает впечатление, что над интерьером работал дизайнер, — акцентная зона за изголовьем кровати. При этом чем сложнее этот акцент, тем интереснее и дороже он выглядит. Простой однотонной стеной, выкрашенной в контрастный цвет, уже сложно кого-то удивить. Дизайнеры рекомендуют использовать чередование мягких и деревянных декоративных панелей. Получается интересный и оригинальный ритм, который вкупе с контрастными цветами сразу притягивает взгляд.
Как повторить
Секрет акцентной стены — вертикальные линии. Разные цвета и материалы панелей не выглядят разрозненно, потому что визуально это просто полосы разной ширины. Заодно такой прием визуально приподнимает потолок.
2. Туалетный столик
Еще один признак работы дизайнера над интерьером — гармоничное заполнение небольших пустот. Обычно пространство по бокам от кровати оставляют как есть или ставят туда две одинаковые тумбочки. Если же создать асимметрию и разместить со стороны окна туалетный столик, спальня будет смотреться интереснее.
Как повторить
Важно подобрать модель, которая будет сочетаться с общим стилем интерьера. В минималистичном пространстве вряд ли смотрелся бы уместно классический столик на резных изогнутых ножках. Поэтому дизайнеры рекомендуют сделать выбор в пользу лаконичной подвесной консоли и повесить над ней крупное круглое зеркало.
3. Акцентная люстра
Простой прием для небольшой спальни — акцентная люстра. Ее можно повесить, даже когда ремонт уже давно позади и хочется просто обновить интерьер. Необычная форма и крупный размер светильника создают ощущение дизайнерского подхода, даже если на самом деле люстра стоила недорого.
Как повторить
Выбирайте объемный светильник, который будет хотя бы немного свисать с потолка. При этом не стоит располагать его строго по центру комнаты: лучше сдвиньте в сторону кровати — это усилит акцент и привлечет больше внимания. Еще лучше, если люстра будет перекликаться с чем-то в комнате.
4. Фотообои
Правильно подобранные фотообои — это бюджетный и несложный способ сделать спальню в разы интереснее, чем просто с однотонными стенами. При этом не забывайте про ритм и чередования: например, часть стены можно покрасить однотонной краской, затем разместить узкую деревянную панель и только потом сами обои.
Как повторить
Чтобы интерьер выглядел интересно и оригинально, откажитесь от банальных изображений: всемирно известных достопримечательностей, имитации поп-арта и т.д. При выборе сюжета можно отталкиваться от стиля интерьера. Например, в скандинавском стиле будут уместны любые природные мотивы: изображения туманного леса, поля, гор.
5. Ковер под кроватью
Еще один простой способ сделать спальню визуально более завершенной и продуманной буквально за один день — постелить под кроватью крупный ковер. Пусть он выходит за ее края хотя бы на 30-40 см. Это сразу подчеркнет зону сна и одновременно сделает интерьер визуально дороже.
Как повторить
Выбирайте ковер, контрастный по отношению к полу. Например, можно использовать темное покрытие под дерево, тогда светлый текстиль будет ярко выделяться на его фоне. Заодно в пространстве появляются разные фактуры, что делает его интереснее.