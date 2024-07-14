Спальня „с обложки“: пять простых приемов, которые преобразят ваш интерьер

1. Фактурная стена за изголовьем

Один из самых эффектных приемов декорирования спальни, который создает впечатление, что над интерьером работал дизайнер, — акцентная зона за изголовьем кровати. При этом чем сложнее этот акцент, тем интереснее и дороже он выглядит. Простой однотонной стеной, выкрашенной в контрастный цвет, уже сложно кого-то удивить. Дизайнеры рекомендуют использовать чередование мягких и деревянных декоративных панелей. Получается интересный и оригинальный ритм, который вкупе с контрастными цветами сразу притягивает взгляд.

Как повторить

Секрет акцентной стены — вертикальные линии. Разные цвета и материалы панелей не выглядят разрозненно, потому что визуально это просто полосы разной ширины. Заодно такой прием визуально приподнимает потолок.

2. Туалетный столик

Еще один признак работы дизайнера над интерьером — гармоничное заполнение небольших пустот. Обычно пространство по бокам от кровати оставляют как есть или ставят туда две одинаковые тумбочки. Если же создать асимметрию и разместить со стороны окна туалетный столик, спальня будет смотреться интереснее.

Как повторить

Важно подобрать модель, которая будет сочетаться с общим стилем интерьера. В минималистичном пространстве вряд ли смотрелся бы уместно классический столик на резных изогнутых ножках. Поэтому дизайнеры рекомендуют сделать выбор в пользу лаконичной подвесной консоли и повесить над ней крупное круглое зеркало.

3. Акцентная люстра

Простой прием для небольшой спальни — акцентная люстра. Ее можно повесить, даже когда ремонт уже давно позади и хочется просто обновить интерьер. Необычная форма и крупный размер светильника создают ощущение дизайнерского подхода, даже если на самом деле люстра стоила недорого.

Как повторить