Наш сад
15.01.2023, 10:36

Как самим сделать очень простой и вкусный корм для птиц

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ФОТО: Bachkova Natalia | Delfi Meedia

Птицы, которые остаются на зимовку в наших краях, приспособились получать пищу из природы (или из помоек). Но время от времени возникающий толстый слой снега и отрицательные температуры указывают на то, что им также нужна богатая энергией пища, чтобы пережить холодное время года, пишет Maakodu.

Если вы еще не установили кормушку для птиц у себя во дворе или на балконе, то самое время сделать это сейчас. Но есть несколько моментов, которые нужно учесть. Во-первых, выберите для нее подходящее место. У птиц должно быть безопасное и спокойное место для еды, куда не могут попасть ни домашние, ни дикие животные. Во-вторых, кормовые привычки у разных видов птиц разные, поэтому, если есть такая возможность, стоит установить разные кормушки. Некоторым птичкам нравятся висячие домики, другим – пирожные с приманкой и жирные шарики. А третьи вообще предпочитают искать пищу на земле.

Важно содержать кормушки в чистоте и время от времени их чистить. В мире птиц также распространяются инфекционные заболевания, которые могут вызывать пандемии. Деревянная „столовая“ может быть очень экологичной, но ее сложнее чистить, чем пластиковую.

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