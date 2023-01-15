Как самим сделать очень простой и вкусный корм для птиц

Если вы еще не установили кормушку для птиц у себя во дворе или на балконе, то самое время сделать это сейчас. Но есть несколько моментов, которые нужно учесть. Во-первых, выберите для нее подходящее место. У птиц должно быть безопасное и спокойное место для еды, куда не могут попасть ни домашние, ни дикие животные. Во-вторых, кормовые привычки у разных видов птиц разные, поэтому, если есть такая возможность, стоит установить разные кормушки. Некоторым птичкам нравятся висячие домики, другим – пирожные с приманкой и жирные шарики. А третьи вообще предпочитают искать пищу на земле.