Рассыпать сахар: что означает примета

В большинстве своем приметы про рассыпанный сахар сулят только хорошее, но важно учитывать некоторые важные моменты. Эксперты советуют настроиться на успех, потому что исход многих событий зависит именно от нашего настроя.

Если сахар рассыпался в момент ссоры, это значит, что пришла пора заканчивать, иначе можно перейти грань дозволенного и серьезно поссориться, возможно, навсегда. В такие моменты постарайтесь одернуть себя и спросить: “А не слишком ли сильно мы ругаемся?”.

Рассыпать сахар — значит привлечь финансовую удачу. Древние славянские наблюдения показывают, что если вы рассыпали сахар, то можно ждать успеха в торговле, выгодных покупок, хорошего урожая.

Рассыпать немного сахара — к приятным новостям в любви или в делах, на работе. Данная примета пришла к нам с востока. Там считается, что рассыпать небольшое количество сахара — хорошо, так что не стоит печалиться, если вы промахнулись мимо кружки.

Когда рассыпается много сахара, это сулит большие перемены в жизни в целом. Эксперты сайта dailyhoro.ru в таком случае советуют чаще обращать внимание на пять признаков, предвещающих скорые изменения.

Не стоит сразу убирать рассыпанный сахар. Приметы говорят, что нужно дать ему немного полежать. Закончите трапезу, готовку блюда, уборку, а потом уже занимайтесь уборкой сахара, чтобы не отпугнуть позитив.

Рассыпать сахар на стол — хорошо. А вот на пол его рассыпать не стоит. Если верить западным приметам, это к измене, к одиночеству.

Если сахар просыпала незамужняя женщина, то это очень хорошая примета, сулящая удачу в любви. Возможно, скоро она встретит любимого.

Просыпать сахар на себя, например, сидя за столом во время обеда, — это хорошая примета. Говорят, что это сулит спокойствие и размеренность во всех сферах жизни.

Просыпать сахар в пятницу вечером — к хорошим и продуктивным выходным. Если вы рассыпали его в воскресенье вечером или в понедельник утром — это сулит удачу в финансовой сфере. Возможны денежные поступления, удача в делах, приятные встречи.