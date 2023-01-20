Антитренды в дизайне мебели: что выйдет из моды в 2023 году

Зонирование пространства с помощью перегородок также больше не актуально. Особенно это касается темных перегородок из плотных материалов, которые не пропускают свет и зрительно скрадывают пространство, уточнила основатель студии „Фуксия“. Она отметила, что то же самое касается деревянных перегородок, которые еще совсем недавно были популярным элементом экологичного интерьера.

Мебель на металлических ножках также уходит в прошлое. „Ее стало слишком много, а когда бывает чего-то слишком много, это быстро упраздняется. На маркетплейсах, в мебельных салонах, в каталогах очень дорогих фабрик стулья, столы, тумбы, консоли красуются на черных, позолоченных и белых тонких металлических ножках. Очень часто производители покупают одинаковую фурнитуру.

Современные тренды дизайна заставляют нас обратить внимание на практичность и функциональность мебели, а не на помпезный внешний вид, отметила Машышева. „Кричащие“ диваны и пуфы с бархатным покрытием, по ее рекомендации, стоит заменить на экологичные и простые в уходе материалы, например велюр или кожзам, при этом лучше отдавать предпочтения минималистичному дизайну и позаботиться о том, чтобы диван был удобен для отдыха.

Грядущие тренды призывают нас вновь вернуться к распашным шкафам с однотонными дверьми, отметила Малышева. Она уточнила, что если у вас небольшое помещение, где не удастся поставить распашной шкаф, обратите внимание на компланарные модели: у них полозья спрятаны под дверьми, а в закрытом виде они образуют единое пространство.

Классические шкафы с раздвижными дверьми больше не в моде, утверждают дизайнер ы. „Это касается тех моделей, где двери расположены на разных направляющих, переход на которых придает конструкции неэстетичный вид. Также из моды вышли шкафы-купе с зеркальными дверьми“, — рассказала основатель студии хоум-стейджинга и редизайна „Фуксия“ Наталья Малышева.

Тотал-лук и гарнитуры

В 2023 году стоит отказаться от следования чистому стилю в интерьере. „Минимализм, классика, лофт, хай-тек ушли в прошлое, на смену чистому стилю приходят ваша индивидуальность, комфорт и ощущения, которые вы будете испытывать, возвращаясь домой. Для этого мы смешиваем разные отделочные материалы, предметы мебели и декор. Для смягчения бетонных стен — отголоски лофта — будет актуальна ультрасовременная футуристичная мебель. А для обладателя минималистичного интерьера внедрение мебели в стиле 1970–1980-х годов станет чем-то родным и уютным, потому что оно напомнит ему прошлое“, — отметила Ольга Бондаренко.

Стоит также отказаться от покупки единого гарнитура. Не стоит использовать в вашем интерьере кровать, тумбочки, комоды, столики от одного производителя — все одинаковые по стилю, сделанные из одних материалов, в одной цветовой гамме, отметил Бугаев. По его мнению, такой прием нужно исключить, если вы не планируете делать дизайн-проект в стиле минимализм.

Цельный массив и глянец

Огромные столешницы из экзотических сортов дерева также уходят в прошлое. „Был период, когда дизайнеры использовали в своих работах массивные деревянные плиты, привезенные, к примеру, из Африки или Индонезии. В эти конструкции неправильной формы добавляли прозрачный заполнитель и делали столы. Такой прием в прошлом. Сейчас все меньше и меньше дизайнеры предлагают клиентам мебель из массива, так как с ней сложно работать. В качестве замены — шпон, МДФ с покраской, с которыми гораздо проще работать. Более того, эти материалы развеивают миф о том, что хорошая мебель может быть сделана исключительно из дерева“, — рассказал Степан Бугаев.

В прошлое уходит „высокий глянец“, особенно дизайн интерьера в стиле хай-тек, уточнил основатель студии „Точка дизайна“. По его словам, в современных решениях мебель с блестящим покрытием неактуальна.

Круглые светильники и люстры-пауки