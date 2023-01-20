Антитренды в дизайне мебели: что выйдет из моды в 2023 году
Шкафы-купе
Классические шкафы с раздвижными дверьми больше не в моде, утверждают дизайнеры. „Это касается тех моделей, где двери расположены на разных направляющих, переход на которых придает конструкции неэстетичный вид. Также из моды вышли шкафы-купе с зеркальными дверьми“, — рассказала основатель студии хоум-стейджинга и редизайна „Фуксия“ Наталья Малышева.
Грядущие тренды призывают нас вновь вернуться к распашным шкафам с однотонными дверьми, отметила Малышева. Она уточнила, что если у вас небольшое помещение, где не удастся поставить распашной шкаф, обратите внимание на компланарные модели: у них полозья спрятаны под дверьми, а в закрытом виде они образуют единое пространство.
Бархатная и стеганая мебель
Классические царские интерьеры со стеганой и бархатной мебелью уже давно неактуальны, считает основатель студии „Точка дизайна“ Степан Бугаев.
Современные тренды дизайна заставляют нас обратить внимание на практичность и функциональность мебели, а не на помпезный внешний вид, отметила Машышева. „Кричащие“ диваны и пуфы с бархатным покрытием, по ее рекомендации, стоит заменить на экологичные и простые в уходе материалы, например велюр или кожзам, при этом лучше отдавать предпочтения минималистичному дизайну и позаботиться о том, чтобы диван был удобен для отдыха.
Металлические ножки и перегородки
Мебель на металлических ножках также уходит в прошлое. „Ее стало слишком много, а когда бывает чего-то слишком много, это быстро упраздняется. На маркетплейсах, в мебельных салонах, в каталогах очень дорогих фабрик стулья, столы, тумбы, консоли красуются на черных, позолоченных и белых тонких металлических ножках. Очень часто производители покупают одинаковую фурнитуру.
Зонирование пространства с помощью перегородок также больше не актуально. Особенно это касается темных перегородок из плотных материалов, которые не пропускают свет и зрительно скрадывают пространство, уточнила основатель студии „Фуксия“. Она отметила, что то же самое касается деревянных перегородок, которые еще совсем недавно были популярным элементом экологичного интерьера.
Тотал-лук и гарнитуры
В 2023 году стоит отказаться от следования чистому стилю в интерьере. „Минимализм, классика, лофт, хай-тек ушли в прошлое, на смену чистому стилю приходят ваша индивидуальность, комфорт и ощущения, которые вы будете испытывать, возвращаясь домой. Для этого мы смешиваем разные отделочные материалы, предметы мебели и декор. Для смягчения бетонных стен — отголоски лофта — будет актуальна ультрасовременная футуристичная мебель. А для обладателя минималистичного интерьера внедрение мебели в стиле 1970–1980-х годов станет чем-то родным и уютным, потому что оно напомнит ему прошлое“, — отметила Ольга Бондаренко.
Стоит также отказаться от покупки единого гарнитура. Не стоит использовать в вашем интерьере кровать, тумбочки, комоды, столики от одного производителя — все одинаковые по стилю, сделанные из одних материалов, в одной цветовой гамме, отметил Бугаев. По его мнению, такой прием нужно исключить, если вы не планируете делать дизайн-проект в стиле минимализм.
Цельный массив и глянец
Огромные столешницы из экзотических сортов дерева также уходят в прошлое. „Был период, когда дизайнеры использовали в своих работах массивные деревянные плиты, привезенные, к примеру, из Африки или Индонезии. В эти конструкции неправильной формы добавляли прозрачный заполнитель и делали столы. Такой прием в прошлом. Сейчас все меньше и меньше дизайнеры предлагают клиентам мебель из массива, так как с ней сложно работать. В качестве замены — шпон, МДФ с покраской, с которыми гораздо проще работать. Более того, эти материалы развеивают миф о том, что хорошая мебель может быть сделана исключительно из дерева“, — рассказал Степан Бугаев.
В прошлое уходит „высокий глянец“, особенно дизайн интерьера в стиле хай-тек, уточнил основатель студии „Точка дизайна“. По его словам, в современных решениях мебель с блестящим покрытием неактуальна.
Круглые светильники и люстры-пауки
Точечный свет по-прежнему популярен, а вот классические круглые светильники в серой рамке уже считаются пережитком прошлого, рассказала Наталья Малышева. Она рекомендовала заменить их на потолки с потайными карманами для подсветки.
Как и большинство предметов стиля лофт, люстры-пауки теряют свою актуальность. „Лишние элементы на люстрах, которые не имеют функционального значения, лучше не выбирать. Стоит заменить их стильными закрытыми светильниками в минималистичном стиле. Плафоны должны быть матовыми. Желательно, чтобы основной источник света был один. А чтобы одна лампа могла осветить большое пространство, используйте белый свет“, — рекомендовала основатель студии „Фуксия“.
Яркие принты и дискомфорт
Яркая мебель и обилие принтов — еще один антитренд в дизайне мебели. „К примеру, не стоит сочетать в одном дизайн-проекте желтый, зеленый, розовый и так далее. Такое сочетание сделает ваш интерьер броским и нелепым. Сюда же можно отнести и обилие принтов. Дизайнеры все меньше используют подобный прием в своих работах“, — рассказал Бугаев.
Красивая, но неудобная мебель также неактуальна. Иногда даже известные бренды грешат тем, что жертвуют комфортом из-за визуальной красоты, рассказала Инна Каминская. „Встречали диван, на который хочется плюхнуться, а садишься на него... как на жердочку? Зато он действительное красив — обивка, подлокотники, ножки. После пандемии люди особенно заинтересовались комфортом своих домов и стали в них вкладывать гораздо больше, чем планировали пару лет назад. Поэтому ставка на эргономику и комфорт крайне высока. Качество и функциональность, актуальность через время — вот о чем следует помнить“, — советует дизайнер.