НА ЗАМЕТКУ | Что делать, если разбилось зеркало
Разбитое зеркало — вестник несчастья. Но отвести беду и нейтрализовать негативные последствия можно, и эксперты сайта dailyhoro.ru знают, как.
Зеркала издавна считались магическими предметами. Есть ряд примет и поверий, которые сохранились до наших дней. Каким бы скептиком человек ни был, когда зеркало разбивается, его охватывает страх, ведь тут же вспоминается примета про семь лет несчастий. Жизнь в ожидании беды невыносима, поэтому предлагаем узнать, какие опасности таит разбитая зеркальная гладь и как нейтрализовать негативные последствия.
Зеркало в эзотерике — окно в параллельные миры, поэтому, несмотря на то, что мы живем в век технологий, страх перед непознанным сохранился. Зеркальная гладь накапливает энергетику, причем как положительную, так и отрицательную. Согласно приметам, последствия разбитого зеркала могут быть различны.
Прошла трещина. Это указывает на то, что в семье произойдет размолвка, конфликт.
Разбилось полностью. Вместе с разбитым зеркалом разбиваются планы и надежды. О масштабах трагедии судят по размеру зеркала. Небольшое зеркальце не сулит значительных проблем. А вот зеркало больших размеров может повлечь серьезные неприятности, такие как банкротство, проблемы в семье, болезни.
Зеркало разбивается по нескольким причинам:
Зеркало накопило много отрицательной энергетики. В таком случае зеркало защитило ваш дом от приближающейся угрозы.
На дом или членов семьи навели порчу. Разбитое зеркало можно расценивать как предупреждающий знак.
Вне зависимости от того, почему разбилось зеркало и о чем оно пыталось предупредить, отвести беду можно. Для этого нужно правильно убрать разбитое зеркало.
Соблюдайте порядок действий, которые помогут нейтрализовать негатив. Необходимо помнить, что паникой и слезами делу не поможешь: страх удвоит отрицательную энергетику. Есть два главных правила:
К осколкам нельзя прикасаться голыми руками. И дело не только в том, что вы можете пораниться. Беря осколок голой рукой, вы забираете на себя негативную энергетику. Следовательно, негатив останется в вашей жизни и будет влиять на вас, привлекая к вам неудачи.
Нельзя смотреться в треснувшее и разбитое зеркало. Считается, что это повлечет за собой семь лет невезения, горя и бед. Но этого можно избежать. Разбитое зеркало необходимо немедленно накрыть темной тканью, тогда проклятье вас минует.
Далее необходимо убрать все осколки, раму и опору. В доме нельзя оставлять ничего связанного с разбитым зеркалом: даже крючок, на котором оно висело, лучше всего выбросить. В противном случае плохая энергетика останется в доме. Крупные осколки рекомендуется положить под проточную воду, а мелкие — собрать черной тканью.
Во время уборки осколков складывайте их зеркальной поверхностью друг к другу. Некоторые практики рекомендуют залить их черной краской, чтобы помешать просочиться отрицательной энергетике.
Когда все осколки собраны, необходимо помыть полы и очистить энергетику дома. Обряд очищения энергетики проводится там, где висело зеркало. Если времени на проведение обряда нет, можно зажечь свечу и дать ей прогореть. По желанию можно прочесть молитву. Огонь заберет на себя весь негатив. Самое важное — провести энергетическую чистку в тот же день, когда разбилось зеркало.
На смену старому зеркалу рекомендуется купить новое, более крупное. Вешается новое зеркало на место старого, чтобы перекрыть выход негативу.
Разбитое зеркало необходимо осторожно вынести на улицу и выбросить, не проронив ни одного осколка по пути. Некоторые рекомендуют закопать разбитое зеркало там, где не ходят люди, но это необязательно.
Напоследок стоит отметить, что с любым зеркалом необходимо обращаться бережно и аккуратно, всегда держать его в чистоте. Многие практики советуют как можно чаще улыбаться в зеркало, тогда в ответ оно подарит вам такие же положительные эмоции.