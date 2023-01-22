НА ЗАМЕТКУ | Что делать, если разбилось зеркало

Зеркала издавна считались магическими предметами. Есть ряд примет и поверий, которые сохранились до наших дней. Каким бы скептиком человек ни был, когда зеркало разбивается, его охватывает страх, ведь тут же вспоминается примета про семь лет несчастий. Жизнь в ожидании беды невыносима, поэтому предлагаем узнать, какие опасности таит разбитая зеркальная гладь и как нейтрализовать негативные последствия.

Зеркало в эзотерике — окно в параллельные миры, поэтому, несмотря на то, что мы живем в век технологий, страх перед непознанным сохранился. Зеркальная гладь накапливает энергетику, причем как положительную, так и отрицательную. Согласно приметам, последствия разбитого зеркала могут быть различны.

Прошла трещина. Это указывает на то, что в семье произойдет размолвка, конфликт.

Разбилось полностью. Вместе с разбитым зеркалом разбиваются планы и надежды. О масштабах трагедии судят по размеру зеркала. Небольшое зеркальце не сулит значительных проблем. А вот зеркало больших размеров может повлечь серьезные неприятности, такие как банкротство, проблемы в семье, болезни.

Зеркало разбивается по нескольким причинам:

Зеркало накопило много отрицательной энергетики. В таком случае зеркало защитило ваш дом от приближающейся угрозы.

На дом или членов семьи навели порчу. Разбитое зеркало можно расценивать как предупреждающий знак.

Вне зависимости от того, почему разбилось зеркало и о чем оно пыталось предупредить, отвести беду можно. Для этого нужно правильно убрать разбитое зеркало.



Соблюдайте порядок действий, которые помогут нейтрализовать негатив. Необходимо помнить, что паникой и слезами делу не поможешь: страх удвоит отрицательную энергетику. Есть два главных правила:

К осколкам нельзя прикасаться голыми руками. И дело не только в том, что вы можете пораниться. Беря осколок голой рукой, вы забираете на себя негативную энергетику. Следовательно, негатив останется в вашей жизни и будет влиять на вас, привлекая к вам неудачи.