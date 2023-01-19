В Таллинне откроется магазин скандинавского бренда одежды и товаров для интерьера ARKET с вегетарианским кафе

Бренд ARKET родом из столицы Швеции Стокгольма. В магазинах ARKET можно найти одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для интерьера и дома. Философия дизайна бренда олицетворяет собой то, как мы привыкли видеть скандинавский стиль.

Все товары созданы, чтобы быть вне времени и клиент мог ими пользоваться долгое время, тем самым сокращая свой экологический след.

В флагманском магазине в Таллинне также будет ARKET café, которое возглавляет известных шведский шеф-повар Мартин Берг. Миссия кафе - популяризировать натуральные вкусы и полезные для здоровья ингредиенты. Кафе будет предлагать вегетарианское меню, сезонную выпечку и фирменный органический кофе, произведенный в лучших регионах мира.