Тренды в дизайне интерьера в 2023 году: смелые цвета, контрасты и детали

Смелые краски вошли в моду

Обычное дело в эстонских домах – скандинавская сдержанность интерьера, где базовыми цветами являются оттенки белого и серого. В новом году можно заметить возвращение красок, пусть и неярких. В моду скорее входят пастельные и теплые тона – пыльная роза, лавандовый, болотно-зеленый. Исключением из правила являются темно-синий и ярко-желтый, которые также будут популярны в этом году. Компанию смелым цветам продолжают составлять натуральные базовые оттенки, но это уже не холодные белый и серый, которые годами не сдавали позиций, а теплый бежевый, песочный желтый и уютный коричневый. К сочетанию красок в интерьере в наступившем сезоне принято подходить с изяществом и сдержанностью, ведь результат должен получиться выдержанный, а не утомляющий взор. Хоть в моде контраст темного и светлого, темные оттенки не кричащие. Угольно-черному следует предпочесть темно-коричневый, а серому – голубой.

Крупные принты

Узор обоев в этом году крупный, а мотивы вдохновлены природой. Вновь в моде и геометрические формы. Смело можно экспериментировать с новым и старым, классикой и современностью.

Возвращение ар-деко

Впервые за много лет в моду вновь входит стиль ар-деко, который в интерьере означает смелость и игривость, позволяя экспериментировать с неожиданными деталями, цветами, материалами и сочетаниями.

Эффектные детали

Важную роль в дизайнерских трендах в этом году играют детали – не следует ими пренебрегать. Детали притягивают взор и подталкивают к их обсуждению. Золотистые элементы как были в моде в прошлом сезоне, так и остались в моде в этом. В кухне и ванной комнате это, например, смесители и прочие детали золотистого оттенка. Тем, что сводит интерьер воедино, также может стать контрастный предмет мебели, оригинальный дизайнерский светильник, большой пушистый ковер или произведение искусства.

Натуральные материалы