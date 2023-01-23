Тренды в дизайне интерьера в 2023 году: смелые цвета, контрасты и детали
Смелые краски вошли в моду
Обычное дело в эстонских домах – скандинавская сдержанность интерьера, где базовыми цветами являются оттенки белого и серого. В новом году можно заметить возвращение красок, пусть и неярких. В моду скорее входят пастельные и теплые тона – пыльная роза, лавандовый, болотно-зеленый. Исключением из правила являются темно-синий и ярко-желтый, которые также будут популярны в этом году. Компанию смелым цветам продолжают составлять натуральные базовые оттенки, но это уже не холодные белый и серый, которые годами не сдавали позиций, а теплый бежевый, песочный желтый и уютный коричневый. К сочетанию красок в интерьере в наступившем сезоне принято подходить с изяществом и сдержанностью, ведь результат должен получиться выдержанный, а не утомляющий взор. Хоть в моде контраст темного и светлого, темные оттенки не кричащие. Угольно-черному следует предпочесть темно-коричневый, а серому – голубой.
Крупные принты
Узор обоев в этом году крупный, а мотивы вдохновлены природой. Вновь в моде и геометрические формы. Смело можно экспериментировать с новым и старым, классикой и современностью.
Возвращение ар-деко
Впервые за много лет в моду вновь входит стиль ар-деко, который в интерьере означает смелость и игривость, позволяя экспериментировать с неожиданными деталями, цветами, материалами и сочетаниями.
Эффектные детали
Важную роль в дизайнерских трендах в этом году играют детали – не следует ими пренебрегать. Детали притягивают взор и подталкивают к их обсуждению. Золотистые элементы как были в моде в прошлом сезоне, так и остались в моде в этом. В кухне и ванной комнате это, например, смесители и прочие детали золотистого оттенка. Тем, что сводит интерьер воедино, также может стать контрастный предмет мебели, оригинальный дизайнерский светильник, большой пушистый ковер или произведение искусства.
Натуральные материалы
Натуральные материалы дороги, но и служат они долго, поэтому выбирая новую мебель, лучше предпочесть древесину, стекло и металл. Если же мебель из натуральных материалов не по карману, подойдет и правдоподобная имитация. Меняя напольное покрытие, также следует по возможности отдать предпочтение натуральному паркету или паркетной доске. На кухне дань моде на натуральное отдает рабочая поверхность из камня или дерева, а в домашнем текстиле – натуральные ткани.
Новая жизнь старых вещей
Для того, чтобы старая мебель стала выглядеть по-новому, нужны, по большей части, только желание и энергия. Деревянную мебель можно зачистить, а затем пропитать воском или покрыть лаком, но она также преобразится, если просто сменить на дверцах и ящиках ручки. Поскольку в моде все натуральное, то деревянную мебель можно в принципе не красить, но, если такой вариант вас не прельщает, белому или серому предпочтите темно-синий или пастельный розовый – это сделает предмет мебели фокусной точкой комнаты.
Искусство с характером
Стены в этом сезоне украшают произведения искусства, подчеркивающие индивидуальность хозяина дома. Конечно, отнюдь не каждому человеку по карману известная картина или крупноформатная работа современного художника, но и фотография, репродукция или постер также могут отражать ваш внутренний мир. На свалку истории дизайна отправляются мотивирующие цитаты на английском языке – им нет места на стенах в 2023 году.
Зеленые растения
Зеленые уголки дома в моде не первый год, но в этом сезоне домашний ботанический сад разрастается еще сильнее – слишком много растений дома быть попросту не может. В моде и большие деревья, и крохотные суккуленты, а также любая другая зелень промежуточных размеров и типов. Конечно, не следует выбирать домашнее растение, руководствуясь исключительно модой – подумайте и о том, сможете ли вы обеспечить ему подходящие условия. Зимой домашнему растению в типичном эстонском доме, скорее всего, придется столкнуться с дефицитом света и сухим воздухом, поэтому украшать интерьер логично зелеными питомцами, которых такие условия устроят.