Обманчивые картинки: 3D-изображения новостроек на порталах недвижимости далеки от реальности
В рекламных объявлениях часто встречаются трехмерные изображения новостроек, где зелёные оазисы между домами рисуют живописную картину будущего. В действительности же в первый год дома окружает чёрной слой почвы и едва укоренившиеся деревья. В худшем случае показанная на картинках игровая площадка с катком в реальности окажется одними лишь качелями и песочницей.
Трехмерные изображения в основном иллюстративны и не передают на 100% реальное положение дел. Они скорее отражают общее ощущение и передают эмоции. Менеджер по маркетингу Kaamos Group Марис Пукк пишет о нюансах, которые следует учитывать при оценке 3D-изображений в объявлениях о продаже недвижимости, чтобы впоследствии не разочароваться.
Озеленение
3D-визуализатор учитывает ландшафтный план застройщика, на котором отмечены крупные деревья и зелёные насаждения, но при этом есть простор для творческого подхода, особенно при изображении клумб или набирающих популярность общественных садов. Таким образом, высокое озеленение готовой застройки может выглядеть на фото менее пышным, чем оно будет через пять лет, или наоборот, деревья будут изображены выше и сильнее, чем молодые насаждения в первый год.
„Поэтому при покупке дома стоит обязательно ознакомиться с реальным озеленением вокруг и понаблюдать, как времена года влияют на окружающую среду в процессе строительства“, – рекомендует Пукк.
Свет
Одним из самых сложных элементов для представления в трехмерных изображениях является свет. В последнее время наблюдается тенденция, когда яркое летнее солнце заменил более приглушённый вечерний свет. Утренние, дневные и вечерние изображения не принято делать с разных ракурсов, чтобы понять, как движение света влияет на застройку в течение дня.
Марис Пукк пояснила, что в большинстве случаев при представлении застройки для 3D-изображения выбирается самая светлая квартира, а солнце размещается под таким углом, который даёт наилучшее освещение. Поэтому в действительности конкретная квартира и положение солнца могут не иметь прямой связи.
„Это также повод ознакомиться с расположением дома или домов с позиции сторон света и оценить, как перемещается свет по отношению к той или иной квартире. Следует учитывать, что квартиры на нижнем этаже часто темнее, чем на верхних этажах, поскольку деревья и соседние дома загораживают свет“, – подчеркнула менеджер по маркетингу Kaamos.
Подсобные здания
По словам Марис Пукк, многие новые здания строятся в уже сформировавшейся среде, и желающие могут посетить район и посмотреть, как обстоит дело на месте. „Застройка, как правило, меняет предыдущую картину, но никогда нельзя дать полное представление о том, как будет выглядеть конкретная улица или район через несколько лет. Поэтому стоит запросить у застройщика информацию о дальнейших планах развития района и ознакомиться с его детальными планировками“.
Почему это важно? В трехмерных изображениях порой не отражаются имеющиеся подсобные здания, не говоря уже о будущих строениях. Причина проста. Создание 3D-модели здания стоит денег, при этом застройщик иногда не представляет, какими точно будут планируемые здания. Поэтому чаще всего их просто не изображают, либо на картинках отмечаются безликие „серые прямоугольники“, т. е. просто фигуры зданий.
Виды
Основная цель 3D-визуализации – передать общее впечатление и подчеркнуть наиболее важные детали здания: фактуру, материал и цвет. „Как правило, то, что происходит на заднем плане или вокруг домов, на изображениях второстепенно. Например, машины и люди выбираются для фотографий произвольно – так, чтобы они подходили к определённому месту или сочетались с окружающей средой“, – отметила Пукк.
Тот же принцип касается и внутренних видов. Важно то, что происходит внутри помещения. Виды из окон изображены с минимальной детализацией, в основном видно только небо и зелень. По этой же причине предпочитают визуализировать квартиры на верхних этажах. Каким будет вид из конкретной квартиры, станет ясно лишь тогда, когда дом и стены будут уже возведены. При этом всегда нужно учитывать, что высокое озеленение и застройка района с течением времени могут меняться.
Планировка помещений
Важно понимать, что 3D-изображение даёт представление о помещении с одного определённого ракурса, поэтому может создаться обманчивое впечатление о размерах и целостности комнаты. Это особенно заметно в небольших помещениях – таких как ванные комнаты и спальни.
„Поэтому вас не должно вводить в заблуждение пространственное впечатление, поскольку цель визуализации – прежде всего, отобразить сочетание плитки, полов и используемых материалов. Чаще всего для изображений выбирают 1-2 квартиры, из которых, в свою очередь, снимаются типовые виды с наиболее подходящих ракурсов. Зачастую это квартиры с самой открытой планировкой, при визуализации которых можно донести больше всего информации. Однако на самом деле в продаже может быть только две или три таких квартиры“, – подчеркнула Пукк.
Интерьерное решение
Очень часто изображённые квартиры выглядят как из какого-то модного дизайнерского журнала, по той простой причине, что вся обстановка была собрана архитекторами интерьеров. „Важными нюансами, которые часто не показываются на 3D-видах, являются различные электрические розетки, вентиляционное оборудование и карнизы. Эта информация должна быть получена от продавца и из оригинальных планов и чертежей, поэтому не стоит полагаться на 3D-изображения“, – рекомендует менеджер по маркетингу Kaamos.
Материалы и оттенки
Трехмерная визуализация – это всего лишь картинки, при этом свет и тени могут создавать текстуру, которая не соответствует действительности. Точно так же играют цвета в зависимости от освещения. Поверхности могут казаться более жёлтыми на солнце или более синими в темноте. Поэтому с материалами внутренней отделки лучше знакомиться отдельно – либо в образцовой квартире новостройки, либо в зале образцов застройщика, ведь лучше всё увидеть своими глазами.
А теперь о самом главном. Не забывайте, что все 3D-изображения иллюстративны. „Всегда стоит спрашивать у застройщика планы и чертежи конкретной недвижимости и задавать множество вопросов, например: Останется ли эта роща? Что будет построено рядом? Останется ли это здание?“, – советует Пукк. Застройщик ссылается на иллюстративный характер 3D-видов по той причине, что вид был выполнен в конкретный момент на основе конкретных исходных материалов и не передаёт в полной мере окончательной реальности. К тому же в процессе строительства могут произойти изменения, которые впоследствии будет сложно отразить на картинке.