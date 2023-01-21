Обманчивые картинки: 3D-изображения новостроек на порталах недвижимости далеки от реальности

Трехмерные изображения в основном иллюстративны и не передают на 100% реальное положение дел. Они скорее отражают общее ощущение и передают эмоции. Менеджер по маркетингу Kaamos Group Марис Пукк пишет о нюансах, которые следует учитывать при оценке 3D-изображений в объявлениях о продаже недвижимости, чтобы впоследствии не разочароваться.

Озеленение

3D-визуализатор учитывает ландшафтный план застройщика, на котором отмечены крупные деревья и зелёные насаждения, но при этом есть простор для творческого подхода, особенно при изображении клумб или набирающих популярность общественных садов. Таким образом, высокое озеленение готовой застройки может выглядеть на фото менее пышным, чем оно будет через пять лет, или наоборот, деревья будут изображены выше и сильнее, чем молодые насаждения в первый год.

„Поэтому при покупке дома стоит обязательно ознакомиться с реальным озеленением вокруг и понаблюдать, как времена года влияют на окружающую среду в процессе строительства“, – рекомендует Пукк.

Свет

Одним из самых сложных элементов для представления в трехмерных изображениях является свет. В последнее время наблюдается тенденция, когда яркое летнее солнце заменил более приглушённый вечерний свет. Утренние, дневные и вечерние изображения не принято делать с разных ракурсов, чтобы понять, как движение света влияет на застройку в течение дня.

Марис Пукк пояснила, что в большинстве случаев при представлении застройки для 3D-изображения выбирается самая светлая квартира, а солнце размещается под таким углом, который даёт наилучшее освещение. Поэтому в действительности конкретная квартира и положение солнца могут не иметь прямой связи.

„Это также повод ознакомиться с расположением дома или домов с позиции сторон света и оценить, как перемещается свет по отношению к той или иной квартире. Следует учитывать, что квартиры на нижнем этаже часто темнее, чем на верхних этажах, поскольку деревья и соседние дома загораживают свет“, – подчеркнула менеджер по маркетингу Kaamos.

Подсобные здания