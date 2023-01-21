Делайте это правильно: интересные факты о заморозке и разморозке продуктов

Замораживание продуктов — с чего начинать?

Прежде чем приступить к заморозке сезонных продуктов этого лета, оцените, есть ли в морозилке место для новых продуктов. Переберите имеющиеся в ней продукты, и те, которые находятся в морозилке слишком долго или вы не помните, когда какой из них был помещен в морозилку, — будет безопаснее их выбросить, чтобы избежать употребления в пищу испорченных продуктов.

Перед замораживанием продуктов подготовьте посуду с закрывающимися крышками, предназначенные для замораживания пакеты разного размера, плотную фольгу и маркер для написания даты, когда продукт был помещен в морозилку. Написав дату, не придется гадать — годен ли еще продукт или нет. Это поможет также соблюдению принципа „первый положили, первый выбрали“, чтобы в первую очередь использовать те продукты, которые были помещены в морозилку раньше других.

В свою очередь в случаях, когда надо, например, быстро заморозить мороженое собственного приготовления или другие продукты, убедитесь, не оборудован ли ваш холодильник функцией Express Freeze. При ее включении морозильная камера замораживает помещенные в нее продукты очень быстро.

Как правильно замораживать продукты?

Необработанное мясо и морепродукты

Если мясо или морепродукты не планируете приготовить сразу, то держать эти продукты в холодильнике рекомендуется не дольше четырех дней, чтобы они не растеряли витамины и другие полезные вещества, а также, чтобы в них не начали размножаться вредные бактерии.