Делайте это правильно: интересные факты о заморозке и разморозке продуктов
Замораживание является одним из лучших способов, позволяющих продлить срок хранения многих пищевых продуктов. Однако, если продукты заморожены неправильно или же хранятся в морозильной камере слишком долго, через некоторое время вас может ждать неприятный сюрприз. Как правильно замораживать и размораживать продукты, чтобы они не утратили свой вкус и качество даже через несколько месяцев?
Замораживание продуктов — с чего начинать?
Прежде чем приступить к заморозке сезонных продуктов этого лета, оцените, есть ли в морозилке место для новых продуктов. Переберите имеющиеся в ней продукты, и те, которые находятся в морозилке слишком долго или вы не помните, когда какой из них был помещен в морозилку, — будет безопаснее их выбросить, чтобы избежать употребления в пищу испорченных продуктов.
Перед замораживанием продуктов подготовьте посуду с закрывающимися крышками, предназначенные для замораживания пакеты разного размера, плотную фольгу и маркер для написания даты, когда продукт был помещен в морозилку. Написав дату, не придется гадать — годен ли еще продукт или нет. Это поможет также соблюдению принципа „первый положили, первый выбрали“, чтобы в первую очередь использовать те продукты, которые были помещены в морозилку раньше других.
В свою очередь в случаях, когда надо, например, быстро заморозить мороженое собственного приготовления или другие продукты, убедитесь, не оборудован ли ваш холодильник функцией Express Freeze. При ее включении морозильная камера замораживает помещенные в нее продукты очень быстро.
Как правильно замораживать продукты?
Необработанное мясо и морепродукты
Если мясо или морепродукты не планируете приготовить сразу, то держать эти продукты в холодильнике рекомендуется не дольше четырех дней, чтобы они не растеряли витамины и другие полезные вещества, а также, чтобы в них не начали размножаться вредные бактерии.
Как замораживать: в случаях, если свежее мясо или дары моря вы хотите заморозить — их рекомендуется вынуть из упаковки и обернуть бумагой для выпечки, фольгой или поместить в специальные пакеты для хранения. Это поможет предотвратить порчу продуктов в морозильной камере, а также продлить срок их хранения.
Хранение: срок хранения свежего, термически не обработанного мяса и морепродуктов зависит от температуры в морозилке. При температуре от -18 до -12°C, примерный срок хранения продуктов 4–8 месяцев, а при более низкой температуре — от -24 до -18°C их можно хранить в морозилке примерно 10–12 месяцев. Между тем, если вы собираетесь хранить мясо, уже нарезанное на небольшие кусочки, то срок его хранения надо сократить наполовину, в свою очередь срок хранения фарша в четыре раза меньше.
Как замораживать фрукты: прежде чем положить фрукты в контейнер или пакет, их необходимо вымыть и позволить полностью высохнуть. В свою очередь более крупные фрукты, такие как дыня, можно нарезать на кусочки.
Как замораживать овощи: вымойте и подготовьте овощи в таком виде, в каком вы собираетесь их съесть, например, измельчите морковь или порежьте брокколи, важно только позволить им полностью высохнуть, прежде чем положить в морозилку.
Хранение: свежие фрукты и овощи можно хранить от 8 до 12 месяцев. В свою очередь, если этот срок превышен — фрукты и овощи могут утратить свои вкусовые качества.
Хлеб
Как замораживать: купленный в магазине хлеб можно хранить в морозилке в его оригинальной упаковке. По поводу испеченного дома или купленного в пекарне хлеба — убедитесь, чтобы он полностью остыл. Затем хлеб рекомендуется завернуть, например, в фольгу, чтобы обеспечить сохранение свежести хлеба.
Хранение: купленный в магазине хлеб можно хранить в морозилке до 3 месяцев, а испеченный дома или в местной пекарне хлеб — до 6 месяцев. В свою очередь, если хранить его дольше, то хлеб в морозилке может испортиться.
Заранее приготовленная еда
Еда собственного приготовления также отлично подходит для замораживания, чтобы насладиться ею позднее.
Как замораживать: сначала необходимо убедиться, что приготовленная еда полностью остыла, затем ее надо переложить в подходящую для морозильной камеры посуду или специальные пакеты, которые можно плотно закрыть.
Хранение: приготовленную заранее еду с термически обработанным мясом можно хранить в морозилке от 2 до 6 месяцев, в свою очередь запеканки с яйцами лучше всего съесть в течение 2–3 месяцев.
Как правильно размораживать продукты?
В некоторых случаях замороженные вами продукты можно использовать прямо из морозильника, например, замороженные ягоды, которые можно сразу положить в блендер. Однако в других случаях вам придется предварительно планировать и правильно размораживать продукты перед их использованием, особенно это касается сырого мяса.
Лучше всего размораживать продукты, поместив их в холодильник, однако это займет много времени — на размораживание мяса понадобится примерно 24 часа. Вы сможете повторно заморозить продукты, однако при этом, возможно, придется пожертвовать их качеством. Возможно также размораживание продуктов в холодной воде — это более быстрый метод, но ему придется уделить больше внимания. Прежде чем положить продукты в холодную воду, удостоверьтесь в герметичности их упаковки, чтобы к ним не проникла вода. Положите пакет с продуктом в холодную воду и меняйте воду каждые 30 минут. При использовании этого метода продукт надо будет готовить немедленно. При размораживании продуктов в микроволновой печи, их тоже рекомендуется готовить сразу.
Источник: Delfi Woman