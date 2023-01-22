Найти и обезвредить: 10 мест в доме, где прячется плесень

Чаще всего в холодильниках плесень встречается в поддонах и под контейнерами с продуктами. Там собирается влага и это идеальное место для образования колоний плесени. Обрабатывайте холодильник дезинфицирующим раствором, чтобы избежать распространения грибка.

В уплотнительном кольце стиральной машины очень часто образуется плесень, поскольку мы редко оставляем стиральную машину открытой после стирки для проветривания, и застоявшаяся влага — просто рай для плесени. Чтобы избежать этого, каждый раз после стирки протирайте сухой тканью или салфеткой конденсат с дверцы и с уплотнительного кольца перед закрытием.

Если вы оставите в корзине с грязным бельем влажную футболку, то не удивляйтесь, если через несколько дней вы найдете на ней новую жизнь. Как спасти вещь? Вынесите ее на улицу и щеткой счистите плесень. Затем постирайте ее в самой горячей воде, безопасной для этого типа ткани, с раствором хлорки, отбеливателя или пятновыводителя. Любые пятна рекомендуется предварительно застирать или обработать жидким средством для стирки.

Зазор между корпусом электрической зубной щетки и насадкой — излюбленное место обитания грибка. Храните свою зубную щетку в вертикальном положении, чтобы она проветривалась и регулярно чистите ее корпус.

Поскольку внутри туалетного бачка темно и влажно, плесень здесь чувствует особенно хорошо. Однако здесь не помогают обычные чистящие. Единственное решение — почаще менять дезинфицирующий освежитель для бачка.

Одна пользовательница Amazon выяснила, что если ребенок тянет игрушки в рот, то его слюна попадает внутрь и там легко разрастается плесень. Регулярно мойте и хорошо просушивайте детские игрушки, чтобы избежать проблем со здоровьем.