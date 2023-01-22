Найти и обезвредить: 10 мест в доме, где прячется плесень
Плесень — один из простейших и наиболее живучих организмов на планете. Благодаря своему простому и эффективному способу распространения спорами, плесень оказывается даже там, где мы ее не ожидаем увидеть. Good Housekeeping рассказывает, в какие места в доме стоит заглянуть, чтобы убедиться, что вашему здоровью плесень не угрожает.
Чаще всего в холодильниках плесень встречается в поддонах и под контейнерами с продуктами. Там собирается влага и это идеальное место для образования колоний плесени. Обрабатывайте холодильник дезинфицирующим раствором, чтобы избежать распространения грибка.
В уплотнительном кольце стиральной машины очень часто образуется плесень, поскольку мы редко оставляем стиральную машину открытой после стирки для проветривания, и застоявшаяся влага — просто рай для плесени. Чтобы избежать этого, каждый раз после стирки протирайте сухой тканью или салфеткой конденсат с дверцы и с уплотнительного кольца перед закрытием.
Если вы оставите в корзине с грязным бельем влажную футболку, то не удивляйтесь, если через несколько дней вы найдете на ней новую жизнь. Как спасти вещь? Вынесите ее на улицу и щеткой счистите плесень. Затем постирайте ее в самой горячей воде, безопасной для этого типа ткани, с раствором хлорки, отбеливателя или пятновыводителя. Любые пятна рекомендуется предварительно застирать или обработать жидким средством для стирки.
Зазор между корпусом электрической зубной щетки и насадкой — излюбленное место обитания грибка. Храните свою зубную щетку в вертикальном положении, чтобы она проветривалась и регулярно чистите ее корпус.
Поскольку внутри туалетного бачка темно и влажно, плесень здесь чувствует особенно хорошо. Однако здесь не помогают обычные чистящие. Единственное решение — почаще менять дезинфицирующий освежитель для бачка.
Одна пользовательница Amazon выяснила, что если ребенок тянет игрушки в рот, то его слюна попадает внутрь и там легко разрастается плесень. Регулярно мойте и хорошо просушивайте детские игрушки, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Миллионы кружек с насадками для малышей были отозваны в 2016 году из-за того, что в полостях крышек и насадок образовывалась плесень, которая вызывала у детей рвоту, понос и другие симптомы. В этом случае виноват производитель, но детскую посуду важно поддерживать в особенной чистоте — тщательно мойте и просушивайте ее, прежде чем складывать в темные посудные шкафчики.
Если вы заметили, что ваш кофеварка покрылась изнутри мутными пятнышками, то выньте разборные части, тщательно очистите их в горячей воде, прополощите и хорошенько высушите. Опустошите кофейный резервуар, и заварите 1 литра уксуса (естественно без кофе). Затем проварите в кофеварке чистую воду, чтобы избавиться от запаха и привкуса уксуса. Также следите за решеткой для сушки посуды — там бывает очень влажно, а влага 1 первейший фактор образования плесени.
Если вы заметили, что ваша косметика покрылась странным налетом, хотя срок годности еще далек от завершения, то лучше всего избавиться от нее. Также следите за продуктами в ванной — тщательно осмотрите дно всех баночек и бутылочек в ванной. Высокая влажность в ванной способствует размножению плесени, но регулярное протирание и проветривание помещения поможет держать ванную в порядке.
Микроволновая печь дома используется не так часто, как, например, в офисах, где ежедневно к ней прикасаются не самые чистые и сухие пальцы. Здесь нужно быть особенно внимательными, поскольку, попав в еду, плесень может вызвать тяжелейшие отравления.