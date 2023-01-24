Эстонский производитель мебели покоряет Украину, но в Швеции ладится не все

Еще одной важной зарубежной страной для компании является Швеция, где у нее много хороших клиентов. Но тревожные звоночки звенят и там.

Иногда просто нет электричества

Для компании, которая в прошлом году закрыла один из двух своих заводов в Эстонии и увеличила производство в Украине, самая серьезная проблема сейчас состоит в том, что электричество в ней бывает далеко не всегда.

В городе Жовква неподалеку от Львова у них бывает четыре часа электричества каждый день в определенное время, еще четыре часа, когда электричество то есть, то нет, и четыре часа, когда электричества точно нет“, – описал Реландер.