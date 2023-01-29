Как обычная свечка поможет избавиться от плесени в ванной: необычный, но эффективный лайфхак

Пятна плесени, которые появляются на стенах или потолке, — это достаточно распространенная проблема, особенно для тех комнат, где уровень влажности имеет тенденцию быть высоким. И первая такая комната, которая чаще всего страдает от этого, — это ванная. К счастью, есть эффективные приемы и народные средства, которые помогут избавиться от плесени быстро, эффективно и без химии, пишет Telegraf со ссылкой на издание Sante Plus.