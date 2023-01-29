Как обычная свечка поможет избавиться от плесени в ванной: необычный, но эффективный лайфхак
Пятна плесени, которые появляются на стенах или потолке, — это достаточно распространенная проблема, особенно для тех комнат, где уровень влажности имеет тенденцию быть высоким. И первая такая комната, которая чаще всего страдает от этого, — это ванная. К счастью, есть эффективные приемы и народные средства, которые помогут избавиться от плесени быстро, эффективно и без химии, пишет Telegraf со ссылкой на издание Sante Plus.
Чтобы в вашей ванной комнате не появилась плесень, важно следить за исправной вентиляцией, а также нужно заранее принять меры для снижения влажности. Однако и на случай, если плесень уже пробралась в ваш дом, есть отличное средство — обычная парафиновая свечка.
Как избавиться от плесени в ванной при помощи свечки
Возьмите свечу того же цвета, что и плитка, и ее кончиком начните растирать пораженный плесенью участок. Парафин, присутствующий в свечах, одновременно и защищает и отбеливает. По окончании процедуры, удалите кусочки воска сухой салфеткой из микрофибры, промойте плитку и дайте ей высохнуть.
Парафин создаст тонкий водонепроницаемый слой, и стена будет быстро сохнуть. Для поддержания такой защиты достаточно будет повторять эту процедуру раз в месяц.