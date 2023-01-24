Удалять или не удалять: что делать со стрелкой, когда орхидея отцвела

Без сомнения, стоит удалить засохшую желтеющую стрелку – когда у нее сохнет кончик, это сигнал о том, что растение нуждается в покое. То же самое следует сделать, если орхидея маленькая, зацвела в первый раз и еще не успела сформировать хорошую листовую розетку. Если стрелку оставить, у растения просто не хватит сил на выращивание этого побега, и оно еще больше ослабнет.

Можно полностью удалить стрелу взрослой орхидеи, не дожидаясь её засыхания. Такой вариант принесет немало пользы растению:

во-первых, оно не будет тратить силы и полезные вещества на поддержание жизни этого побега, а сможет направить их на выращивание листовой розетки и корней;

во-вторых, растение отдохнет и на месте удаленных стрелок вскоре выпустит новые цветоносы.

Однако у этого мнения есть и обратная сторона. Опытные цветоводы считают, что удалять нужно только полностью усохшую стрелку, и объясняют это тем, что таким образом растение сможет вернуть потраченные на этот побег полезные вещества.

Если стрелка долгое время остается мощной и зеленой, но вам не нравится вид пустого цветоноса, его можно обрезать частично, сохранив несколько цветочных почек. Вполне возможно, что из этих почек сформируются новые побеги или цветки, это приведет к продолжению цветения орхидеи. Для начала нужно осмотреть стрелку на предмет наличия небольших наростов (почек).

Стоит знать, что не все виды окультуренной орхидеи имеют на стрелках почки, поэтому в большинстве случаев частичная обрезка не имеет смысла. Однако это не относится к наиболее распространенному в комнатной культуре роду Фаленопсис. Эти орхидеи после цветения способны снова выпускать цветки или новые побеги (детки), радуя своим непрерывным цветением.