В Таллинне приступили к сносу одного из самых некрасивых домов города

„В пыльном уголке Пыхья пуйестеэ мог стоять очень симпатичный дом. К сожалению, первоначальная обшивка здания была перекрыта плитами из уродливого материала. А чтобы дом выглядел еще более мрачным, дизайнеры выбрали все оттенки коричневого. Рядом с домом есть красивый внутренний двор, где можно создать кафе во французском стиле, например, для студентов Эстонской академии художеств, которые учатся по соседству. Но, похоже, до этого маленького домика никому нет дела“, - такого было описание дома.