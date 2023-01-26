В Таллинне приступили к сносу одного из самых некрасивых домов города(9)
На прошлой неделе начались работы по сносу здания, находящегося на углу улицы Коцебу и Пыхья пуйестеэ в Таллинне, сообщает газета Eesti Ekspress.
Как мы писали ранее, этот дом вошел в число самых непривлекательных домов столицы.
„В пыльном уголке Пыхья пуйестеэ мог стоять очень симпатичный дом. К сожалению, первоначальная обшивка здания была перекрыта плитами из уродливого материала. А чтобы дом выглядел еще более мрачным, дизайнеры выбрали все оттенки коричневого. Рядом с домом есть красивый внутренний двор, где можно создать кафе во французском стиле, например, для студентов Эстонской академии художеств, которые учатся по соседству. Но, похоже, до этого маленького домика никому нет дела“, - такого было описание дома.
Ранее в здании действовал отдел социального обеспечения управы района Пыхья-Таллинн.
На землю под домом положила глаз Эстонская академия художеств, чтобы построить здесь творческое здание.
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