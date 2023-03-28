Соседи не дают спать? Полицейский советует, что делать в таких случаях

Руководитель Ида-Таллиннской региональной группы Пыхьяской префектуры Тейли Пийскоппель признает, что чересчур шумные соседи часто представляют для жильцов многоквартирных домов проблему. Как правильно, стены в квартирах многоквартирных домов в спальных районах пропускают громкие звуки из других квартир. Нарушение ночного покоя – это непрерывное и многократное создание шумовых или световых помех, существенно беспокоящих других людей, например, громкая музыка или громкие голоса соседей.

„Первый шаг на пути решения данной проблемы — самому постучать в дверь соседа и по-дружески сообщить, что вас беспокоит шум“, — говорит Пийскоппель, добавляя, что часто люди не осознают, насколько громко на самом деле играет музыка в их квартире или насколько громко они разговаривают и что это все слышно через стену.