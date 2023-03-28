28.03.2023, 11:40
Соседи не дают спать? Полицейский советует, что делать в таких случаях
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По-дружески постучите в дверь соседа и скажите, что шум доставляет вам беспокойство, рекомендует полиция. Если это не поможет, то есть и другие варианты, пишет Eesti Eskpress.
Руководитель Ида-Таллиннской региональной группы Пыхьяской префектуры Тейли Пийскоппель признает, что чересчур шумные соседи часто представляют для жильцов многоквартирных домов проблему. Как правильно, стены в квартирах многоквартирных домов в спальных районах пропускают громкие звуки из других квартир. Нарушение ночного покоя – это непрерывное и многократное создание шумовых или световых помех, существенно беспокоящих других людей, например, громкая музыка или громкие голоса соседей.